Kurzbahn-WM: Gose schwimmt zu Gold über 1500 Meter

Isabel Gose (Mitte) bei der Siegerehrung mit der zweitplatzierten Simona Quadarella (links) und Bronze-Gewinnerin Jillian Cox. Quelle: AP

Vizeweltmeisterin Isabel Gose hat auf der Kurzbahn in Budapest Gold gewonnen. Nach Silber über 800 Meter Freistil am Mittwoch setzte sich die 22-Jährige am Freitag über die 1500-m-Distanz in 15:24,69 Minuten souverän durch und bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) den ersten Triumph und die insgesamt dritte Medaille in Ungarn.

Über das längste Beckenrennen war Gose auf der Langbahn bei den Olympischen Spielen in Paris und bei der WM in Doha in diesem Jahr jeweils Dritte geworden. Nun folgte der große Auftritt in der Duna-Arena der ungarischen Hauptstadt.

Gose diesmal souverän vor Italienerin Quadarella

"Ich will Bestätigung für das, was ich im Sommer erreicht habe", hatte Gose vor der Abreise nach Ungarn erklärt. Dies gelang ihr bei ihrem Sieg in in 15:24,69 Minuten auf eindrucksvolle Art und Weise.

Schwimmerin Isabel Gose vor den Olympischen Spielen: ihre Erfolge, was ihre Team-Kollegen über die Frohnatur sagen und welche Rolle bunte Socken für sie spielen. 26.07.2024 | 5:06 min

Mit rund fünfeinhalb Sekunden Rückstand musste sich Goses Dauerrivalin, Langbahn-Weltmeisterin Simona Quadarella aus Italien (15:30,14), mit Silber begnügen. In Abwesenheit von Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky (USA) ging Bronze an die US-Amerikanerin Jillian Cox (15:41,29). Bereits am Mittwoch hatte Gose in Budapest über 800-m-Freistil die Silbermedaille gewonnen.

Männer-Staffel verpasst Medaille deutlich

Eine weitere Medaille verpassten die Männer in der 4x200-Freistil-Staffel. Das Quartett aus Rafael Miroslaw, Kaii Winkler, Timo Sorgius und Florian Wellbrock schwamm in 6:50,43 Minuten um knapp drei Sekunden an Bronze vorbei. Es siegten die USA vor Australien und Italien.

Licht und Schatten bei den Schwimmwettbewerben in Paris: Lukas Märtens und Isabell Gose setzen die Glanzpunkte im deutschen Schwimmteam. 05.08.2024 | 4:59 min

Am Dienstag hatte der Magdeburger Wellbrock für die erste deutsche Medaille in Budapest gesorgt. Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio war am ersten Wettkampftag über die 1500 m Freistil zu Silber geschwommen.

Drei Weltrekorde durch US-Schwimmer

Für drei Weltrekorde sorgte am Freitag ein US-Trio. Kate Douglass schwamm über 200 m Brust 2:12,50 Minuten und schraubte ihre eigene Bestmarke um 22 Hundertstelsekunden herunter. Anschließend verbesserte Regan Smith den Rekord der Kanadierin Margaret Mac Neal über 50 m Rücken um zwei Hundertstel auf 25,23 Sekunden. Auch Gretchen Walsh war über 100 m Lagen in 55,11 Sekunden so schnell wie keine zuvor.

