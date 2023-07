Die Planspiele für die nächste Auflage haben längst begonnen. Dafür bringen sich die deutschen Player, die auf See, an Land, als Fans und als Fly-by-Ausrichter enormen Anteil am Erfolg des 14. Kapitels hatten, bereits in Stellung. Boris Herrmann hat lächelnd einen kühnen XL-Traum ins Spiel gebracht: "Warum nicht beim nächsten Mal in Hamburg starten und vor Kiel ins Ziel gehen?"