Malizia ohne Herrmann auf die Poker-Strecke

Am Ende von rund zweieinhalb Wochen auf See steht das Etappenfinale vor Newport. Das war im Mai 2018 schon einmal zum Krimi geraten. Bei der letzten Ocean-Race-Edition verwandelte das spanische Team Mapfre seinen fünften Rang am Tag vor dem Zieldurchgang in der legendären Flauten- und Nebelschlacht von Newport noch in einen Etappensieg.