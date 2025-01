Ski Alpin: Crawford triumphiert auf der Streif

Mit Startnummer 20 auf Rang eins: Die Abfahrt von James Crawford in Kitzbühel mit dem Live-Kommentar von Fabian Meseberg und Marco Büchel.

Der Kanadier James Crawford hat auf der legendären Streif seinen ersten Weltcupsieg gefeiert und die Abfahrt in Kitzbühel gewonnen. In einem packenden Rennen setzte sich der Super-G-Weltmeister mit der Startnummer 20 und acht Hundertsteln Vorsprung auf den Schweizer Alexis Monney durch. Als Dritter machte Cameron Alexander (+0,22 Sekunden) den kanadischen Traumtag perfekt.

Österreicher verpassen erneut Podest

Favorit Marco Odermatt (Schweiz), der am Freitag den Super-G gewonnen hatte , erlebte als Sechster (+0,55) ebenso eine Enttäuschung wie die Gastgeber aus Österreich, die zum vierten Mal in Folge bei einer Kitzbühel-Abfahrt das Podest verpassten.

