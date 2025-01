Ski Alpin: Tschechin Nova nach Sturz im künstlichen Koma

Die tschechische Skirennläuferin Tereza Nova ist nach ihrem heftigen Sturz am Freitag während des Trainings für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen in ein künstliches Koma versetzt worden. Das gab der tschechische Skiverband am Samstag bekannt.

Nova wurde bereits am Kopf operiert

"Sie wurde im Krankenhaus in Murnau operiert, um ein Hirnödem zu reduzieren, und wird so lange im künstlichen Koma bleiben, wie das medizinische Team es für richtig hält", teilte der Verband mit. Die 26-Jährige war nach dem Unfall am Freitag per Hubschrauber geborgen und in die Klinik in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen gebracht worden.