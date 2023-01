Kira Weidle und Cortina d'Ampezzo - das passt. Deutschlands beste Speed-Fahrerin ist am Freitag am Ort ihres bislang größten Erfolges erneut aufs Podest gefahren. Kurz vor der WM präsentiert sich die deutsche Abfahrerin in der Königsdisziplin in Top-Form. Vor zwei Jahren hatte Weidle in Cortina WM-Silber gewonnen.