Special Olympics : Disqualifiziert - wegen zu guter Leistung

Für Trauer und Frust hat Leonie Spehr aktuell sowieso keine Zeit. Die Schleswig-Holsteinerin geht in Berlin noch in anderen Wettbewerben an den Start. "Darauf konzentriert sie sich jetzt", sagt Bundestrainerin Weidner. Ihre Bestzeit aus dem 800-Meter-Lauf dürfte sie in der Vorbereitung beflügeln und zu weiteren Höchstleistungen treiben. Und vielleicht kann sie die bald auch in einem Finale zeigen.