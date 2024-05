Tischtennis-Star: Timo Boll kündigt Ende seiner Laufbahn an

Einmal noch in Paris auf die große Bühne, dann ist für Timo Boll Schluss. Zumindest international. "Oft genug habe ich in der Vergangenheit davon gesprochen, vor dieser Entscheidung ein wenig Angst zu haben. Doch es war klar, dass dieser Tag unausweichlich kommt", sagte der 43-Jährige und kündigte an, dass er nach den Olympischen Spielen nur noch ein Jahr für seinen Klub Tischtennis spielen wird. Dann ist die Karriere endgültig vorbei.

Boll zum siebten Mal bei Olympia dabei

Das gefiel nicht jedem. Durch die Entscheidung darf Boll noch einmal ins ganz große Rampenlicht, er nutzt diese Chance, denn es sei nun "tatsächlich Zeit für den Abschied von der Weltbühne des aktiven Sports". Seit zwei Jahren leidet Boll an Schulterproblemen, zuvor bremsten ihn bereits Verletzungen an Rücken, Halswirbel und Knie aus.

Noch eine Saison für Düsseldorf

"Dem Sport, der mir so viel gegeben hat, werde ich auf jeden Fall treu bleiben. Ideen gibt es genug. Mein Leben wird sicher interessant und spannend bleiben", erklärte Boll, der am Montag von Frankfurt am Main nach Peking abhob und ab Donnerstag beim WTT Champions in China spielen wird.