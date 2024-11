Athleten kritisieren Sportfördergesetz: Nicht gut genug

Medaillen der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Weil es fürs deutsche Team zu wenig davon gab, soll nun ein Sportfördergesetz Besserung bringen.

Athleten befürchten: Zu wenig Mitsprache

Die unabhängige Sportlervertretung Athleten Deutschland befürchtet, in diesem Gesetz zu wenig Mitsprache zu bekommen. Der Verein kritisierte den Entwurf. "Das Gesetz hat Potenzial, bleibt aber weit hinter seinen Möglichkeiten zurück", meinte Maximilian Klein, stellvertretender Geschäftsführer der Athleten.

In vielen Disziplinen hat Deutschland schlichtweg den Anschluss an die Weltspitze verloren. Warum stecken manche Erfolgs-Sportarten seit einigen Jahren in einer Krise?

