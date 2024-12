Gala "Sportler des Jahres": Ehrung der Besten in Baden-Baden

Das Kurhaus in Baden-Baden öffnet am Sonntag wieder seine Tore für die Gala "Sportler des Jahres".

Ein großes Sportjahr mit der Handball- und der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, mit den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris sowie mit vielen weiteren nationalen und internationalen Highlights neigt sich dem Ende zu.

Gala-Veranstaltung am 15. Dezember

Zeit, um die herausragenden Leistungen noch einmal zu würdigen und die Sportlerin, den Sportler sowie das Team des Jahres zu küren. Das Kurhaus in Baden-Baden bietet dafür den perfekten Rahmen.

Gala aus dem Kurhaus in Baden-Baden mit Lena Kesting und Sven Voss. Das Sportjahr 2024 hat begeistert, überstrahlt von der Fußball-EM und den Olympischen Spielen in Paris.

Am Sonntag, den 15. Dezember, führen Lena Kesting und Sven Voss durch die Gala-Veranstaltung zu Ehren der Athletinnen und Athleten. Zu sehen ist die Gala "Sportler des Jahres 2024", die seit 26 Jahren vom ZDF präsentiert wird, ab 20 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek sowie ab 22:15 Uhr im ZDF.

Knappe Entscheidungen

Das Sportjahr 2024 hat mit vielen emotionalen Bildern begeistert, überstrahlt von der Atmosphäre während der Fußball-Heim-EM und der wahrlich olympischen Stimmung in Paris. Das macht die Wahl der Besten des Jahres herausfordernd.

"Das Sportjahr 2024 war eines voller Highlights! Kein Wunder, dass die Ergebnisse der Wahl in der ein oder anderen Kategorie super knapp waren - so viel darf ich im Vorfeld schon verraten", sagt Moderatoin Lena Kesting, die sich sehr darauf freut, zusammen mit Moderator Sven Voss durch die Gala führen zu dürfen.

Die Sportlerinnen und Sportler und ihre zum Teil historischen Leistungen gemeinsam mit Sven Voss am Sonntag zu ehren, ist für mich etwas ganz Besonderes.

Traditionelle Wahl seit 1947

Deutschlands Sportjournalisten und -journalistinnen haben zum 78. Mal seit 1947 ihr Votum abgegeben und die "Sportler des Jahres" gekürt. Zuvor hatten die Kaderathleten und Kaderathletinnen in jeder Kategorie die Top 15 ausgewählt. Zum ersten Mal konnte bei der Wahl nur noch digital abgestimmt werden, was die Zahl der Stimmabgaben erhöht hat.

Lena Kesting und Sven Voss begrüßen im Bénazetsaal des Kurhauses in Baden-Baden zahlreiche prominente Gäste aus der Sportwelt. Unter ihnen eine, die in diesem Jahr Abschied nahm: Tennisspielerin Angelique Kerber.

Angelique Kerber will ihre Erfahrung als eine Art Mentorin an Spielerinnen weitergeben. Bis zum nächsten deutschen Tennis-Star werde es allerdings noch dauern.

Die Sportlerinnen und Sportler, die ausgezeichnet werden, sind persönlich vor Ort. Per Schalte ist derjenige zugeschaltet, der in diesem Jahr seine beeindruckende Fußball-Karriere beendet hat: Toni Kroos

Das Sportjahr 2024 - Medaillen, Bilder, Emotionen

"Das Sportjahr 2024 - Medaillen, Bilder, Emotionen" beginnt im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung von den Wintersport-Weltcups am Sonntag um 18:30 Uhr im ZDF. Bereits ab Samstag, 14. Dezember, 10 Uhr steht der Film in der ZDFmediathek zur Verfügung.