Kerber nach Tennis-Karriere: "Will etwas weitergeben"

Angelique Kerber will ihre Erfahrung als eine Art Mentorin an Spielerinnen weitergeben. Bis zum nächsten deutschen Tennis-Star werde es allerdings noch dauern.

"Viele Gänsehautmomente"

"Jeden Moment habe ich genossen", betonte Kerber, "da waren viele Gänsehautmomente." Am Ende versöhnte sie sich sogar mit dem stets so ungeliebten Sand. Happy Tennis-end also.

"Ich vermisse den Wettbewerb"

Neue Hobbys reichen nicht

Aufgabe beim DTB im Gespräch

Kerber möchte sich künftig als Mentorin einbringen. Sowohl in ihrer Tennis-Academy in Polen als auch bei ihrem WTA-Turnier in Bad Homburg. "Und der Deutsche Tennisbund hat auch angefragt, da bin ich in Gesprächen", erzählt Kerber. Konkret sei es noch nicht, aber "auch da bin ich offen, meine Erfahrungen weiterzugeben".