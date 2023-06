ATP-Turnier in Halle : Struff verpasst Viertelfinale knapp

Am Abend hat Yannick Hanfmann die Chance auf den Viertelfinaleinzug. Der Karlsruher hat mit dem in Halle an Nummer drei gesetzten Andrej Rublew aus Russland einen starken Gegner vor der Brust, den er aber zuletzt beim Masters in Rom bezwang. Alexander Zverev hatte schon am Mittwoch den Einzug ins Viertelfinale geschafft.