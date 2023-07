"Ich bin hier geboren, in Hamburg habe ich zum ersten Mal einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Dieses Turnier ist für uns größer als ein normales ATP-Turnier. Hoffentlich wird das ein Neuanfang", sagte Zverev, der im Turnierverlauf ohne Satzverlust blieb und um 17.16 Uhr die Trophäe in die Luft stemmte. "Es war nie sicher, ob ich jemals wieder auf dieses Niveau zurückkommen kann. Ein großes Dankeschön an alle, die mir in den letzten zwölf Monaten geholfen haben."