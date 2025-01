Australian-Open-Achtelfinale: Lys feiert historischen Erfolg

"Lucky Loser" oder zu deutsch glücklicher Verlierer sind jene Spieler*innen, die ihre Partie in der letzten Qualifikationsrunde zwar verloren haben, aber das Glück haben, dass im Hauptfeld jemand absagen musste. Das passiert vorwiegend im Falle einer Verletzung, Erkrankung oder ähnlicher Vorkommnisse, wodurch eine fest vorgesehene Spielerin oder ein Spieler doch nicht am Tennisturnier teilnehmen kann. In dem Fall fehlt dann ein Spieler oder eine Spielerin im Raster.



Und hier kommen die Verlierer*innen der letzten Qualifikationsrunde zum Einsatz und es wird gelost, wer von diesen als "Lucky Loser" doch noch in das Turnier aufgenommen wird.