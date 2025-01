Australian Open 2025: Wissenswertes zum ersten Grand Slam

Zu Beginn des neuen Jahres steht direkt das erste Grand-Slam-Turnier auf dem Plan: die Australian Open in Melbourne. Auf den Hartplätzen des Melbourne Parks treten die besten Tennisspieler an, um ihre Form und ihre Nervenstärke unter Beweis zu stellen.

Wann und wo wird gespielt?

Die Australian Open in Melbourne beginnen 2025 wie im Vorjahr am Sonntag, dem 12. Januar. Um den Spielplan zu entzerren, wird die erste Runde auf drei Tage ausgedehnt. Das Finale bei den Frauen findet am 25. Januar statt, der Champion bei den Männern wird einen Tag später ermittelt.