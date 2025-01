Australian Open: Eva Lys feiert Einzug in Runde drei

Super happy über den Einzug in Runde drei bei den Australian Open: Eva Lys Quelle: AFP

Qualifikantin Eva Lys hat ihre unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte bei den Australian Open fortgeschrieben. Die Hamburgerin besiegte Varvara Gracheva aus Frankreich mit 6:2, 3:6, 6:4 und zog in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers ein. Lys war ursprünglich in der Qualifikation gescheitert, als spontane Nachrückerin aber doch noch in die zweite Runde gestürmt.

Ich bin wortlos glücklich. Ich hatte nicht erwartet, überhaupt noch ein Match zu bekommen und jetzt bin ich in der dritten Runde. „ Eva Lys, Tennisprofi

Lys bedankte sich bei den Fans, die sie die ganze Partie über unterstützt hatten: "Es war ein unglaubliches Publikum - ohne das hätte ich es nicht geschafft."

Laura Siegemund hat in der 2. Runde der Australian Open überraschend die Vorjahresfinalistin und Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China mit 7:6 (7:3), 6:3 bezwungen. 15.01.2025 | 0:40 min

Lys' erster Matchball sitzt

Gegen Gracheva zeigte Lys erneut eine nervenstarke Leistung und verwandelte nach umkämpften 1:57 Stunden ihren ersten Matchball. Am Samstag trifft die 23-Jährige, die erstmalig die dritte Runde bei einem Major erreichte, auf die Italienerin Lucia Bronzetti oder Jaqueline Cristian aus Rumänien.

In Abwesenheit ihres Vaters und Trainers, der aufgrund der eigentlich verpassten Qualifikation bereits abgereist ist, wurde Lys erneut von Bundestrainer Torben Beltz, dem einstigen Erfolgscoach Angelique Kerbers , betreut. Und der 48-Jährige sah, wie Lys im ersten Satz von der Grundlinie zielstrebig und beinahe fehlerlos agierte und ihrer Kontrahentin so schnell den Zahn zog.

Als sich Roger Federer und Rafael Nadal am 23. September 2022 an der Hand fassen, deutet sich an: Eine Ära endet. Bleibt die Frage: Was wird aus dem Tennis ohne die größten Stars? 08.11.2024 | 10:58 min

Lys auf den letzten Drücker ins Hauptfeld gerutscht

Ähnlich unbekümmert wie beim Erstrundenerfolg gegen Kimberly Birrell aus Australien zeigte Lys in keiner Phase der Partie Nerven - auch nicht als sich Gracheva den zweiten Durchgang geschnappt hatte.

Ich bin ein sehr großer Kopfmensch - im zweiten Satz ist das ein bisschen durchgekommen, aber im dritten konnte ich mich mega gut zurückkämpfen. „ Eva Lys, Tennisprofi

Am Montag hatte Lys einen verrückten Tag erlebt. Erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch hatte die 23-Jährige erfahren, dass sie als "Lucky Loser" überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe. Sie spielte anschließend befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Birrell klar in zwei Sätzen.

Die wichtigsten Termine : Sport-Highlights 2025: Was läuft wann? Von Alpin bis Volleyball und jede Menge WM: Das sind die Sport-Events des Jahres 2025. Alle Highlights und Termine des kommenden Jahres im Überblick.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel