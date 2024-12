Sport-Highlights 2025: Was läuft wann?

01.05.: Fußball, DFB-Pokal der Frauen: Finale in Köln

09.05. bis 25.05.: Eishockey, WM der Männer in Herning/Dänemark und Stockhol/Schweden

10.05. bis 01.06.: Radsport, Giro d'Italia

11.05.: Fußball, Bundesliga der Frauen: Letzter Spieltag

13.05.: Basketball, Bundesliga der Männer: Play-offs-Auftakt

17.05.: Fußball, Bundesliga der Männer: Lletzter Spieltag

17.05. bis 25.05.: Tischtennis, WM in Doha

21.05.: Fußball, Europa League der Männer: Finale in Bilbao

22.05. bis 26.05.: Fußball, Bundesliga und 2. Bundesliga der Männer: Relegation

23.05. bis 25.05.: Basketball, EuroLeague der Männer: Final Four

24.05.: Fußball, Champions League der Frauen: Finale in Lissabon

24.05.: Fußball, DFB-Pokal der Männer: Finale in Berlin

24.05. bis 25.05.: Handball, European League der Männer, Final Four in Hamburg

25.05. bis 08.06.: Tennis, French Open

26.05. bis 31.05.: Kunstturnen, EM in Leipzig

28.05.: Fußball, Conference League der Männer: Finale in Breslau

31.05.: Fußball, Champions League der Männer, Finale in München

31.05. bis 01.06: Handball, Champions League der Frauen: Final Four in Budapest