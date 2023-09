90′ +4 Fazit:

Die SGS Essen sorgt zum Saisonauftakt für eine faustdicke Überraschung und bezwingt Eintracht Frankfurt hochverdient mit 2:0! Grundlage war die solide Defensivarbeit - Frankfurt biss sich über 90 Minuten die Zähne aus und kam kaum zu nennenswerten Aktionen. Auf der anderen Seite setzte die SGS immer wieder Nadelstiche. Nach dem Seitenwechsel schraubte sich Annalena Rieke zum Führungstreffer hoch, Laureta Elmazi erhöhte mit ihrem zweiten Ballkontakt nach ihrer Einwechslung. Nun ist erst einmal Länderspielpause, ehe Essen in zwei Wochen zum Aufsteiger nach Leipzig reist und Frankfurt zuhause Wolfsburg zum Spitzenduell bittet.

90′ +4 Spielende

90′ +2 Shekiera Martinez nimmt Tempo auf und steckt die Kugel durch. Der Ball gerät jedoch zu lang und landet in den Armen von Sophia Winkler. Die lässt sich mit dem Abschlag natürlich wieder viel Zeit.

90′ +1 Vier Minuten bleiben der Eintracht noch, die noch einmal alles nach vorne wirft. Doch es fehlt weiterhin an Ideen.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90′ Doppelwechsel auf beiden Seiten. Natasha Kowalski und Maike Berentzen holen sich ihren verdienten Applaus ab, gehörten bei den Gastgeberinnen heute zu den Leistungsträgerinnen.

90′ Einwechslung bei SGS Essen: Emely Joester

90′ Auswechslung bei SGS Essen: Maike Berentzen

90′ Einwechslung bei SGS Essen: Julia Debitzki

90′ Auswechslung bei SGS Essen: Natasha Kowalski

88′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Carlotta Wamser

88′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Laura Freigang

88′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Dilara Acikgöz

88′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Géraldine Reuteler

87′ Steckpass in die Spitze auf Laureta Elmazi. Diesmal zündet die Angreiferin jedoch nicht den Turbo, sondern schirmt das Leder gekonnt ab und nimmt weitere Sekunden von der Uhr.

85′ Sophia Winkler lässt sich beim Abschlag natürlich eine Menge Zeit. Essen hat hier weiterhin alles im Griff.

83′ Kommt von der Eintracht noch eine Reaktion? Die Adlerträgerinnen wirken demotiviert und auch etwas ratlos.

81′ Natürlich geht es für die SGS Essen nur mehr darum, den Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. Anja Pfluger soll dabei helfen.

81′ Einwechslung bei SGS Essen: Anja Pfluger

81′ Auswechslung bei SGS Essen: Annalena Rieke

80′ Gelbe Karte für Nadine Riesen (Eintracht Frankfurt)



78′ Tooor für SGS Essen, 2:0 durch Laureta Elmazi

Was für ein Einstand! Wie Maradona gegen England oder Messi gegen Getafe startet Laureta Elmazi nahe der Mittellinie und tanzt dann eine Verteidigerin nach der anderen aus. Am Ende hat sie nur noch Stina Johannes vor sich und überwindet diese per Heber. Vorwürfe muss man allerdings nicht der Torfrau machen, sondern den schläfrigen Verteidigerinnen.

78′ Personelle Änderungen auf beiden Seiten. Durch die Einwechslung von Shekiera Martinez wird es auf Seite der Hessinnen nun deutlich offensiver.

77′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Shekiera Martinez

77′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Pia-Sophie Wolter

77′ Einwechslung bei SGS Essen: Laureta Elmazi

77′ Auswechslung bei SGS Essen: Ramona Maier

77′ Rund eine Viertelstunde bleibt der Eintracht mit Nachspielzeit noch. Mittlerweile ist es ein Spiel auf ein Tor, Essen beschränkt sich nur noch auf die Verteidigung.

75′ Steckpass auf Lara Prašnikar, die im Sechzehner viel zu einfach zu Fall geht. Da halten sich ihre Proteste auch in Grenzen, Jacqueline Meißner hat klar den Ball gespielt.

72′ Es bleibt dabei: Die Eintracht tut sich schwer, ernsthafte Torgelegenheiten herauszuspielen. Gefühlt steht die SGS Essen defensiv noch solider als in der Vorsaison.

69′ Zwei neue Gesichter bei den Adlerträgerinnen. Lisanne Gräwe kam im Sommer von Bayer Leverkusen, Nadine Riesen vom FC Zürich. Mit der Schweiz absolvierte sie an der WM alle vier Spiele.

68′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Nadine Riesen

68′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Verena Hanshaw

68′ Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Lisanne Gräwe

68′ Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Tanja Pawollek

67′ Über rund 70 Prozent Ballbesitz verfügt Eintracht Frankfurt, bei den Abschlüssen hat allerdings die SGS Essen mit 8:6 die Nase vorne.

65′ Auch ein Eckball von rechts bleibt ertraglos. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Niko Arnautis reagiert. Shekiera Martinez wäre Kandidatin Nummer Eins für eine Einwechslung.

63′ Nicole Anyomi dringt auf rechts bis zur Torauslinie vor und hat das Auge für die im Rückraum lauernde Laura Freigang. Die gerät bei ihrem Volleyschuss aber etwas in Rücklage, weiterhin keine Gefahr für Sophia Winkler.

60′ Um ein Haar das 2:0 für die SGS! Frankfurt ist weiterhin völlig von der Rolle, Sophia Kleinherne lässt sich viel zu einfach von Natasha Kowalski austanzen. Aus spitzem Winkel bleibt die 20-Jährige aber an Stina Johannes im Torwarteck hängen.

58′ Gelbe Karte für Annalena Rieke (SGS Essen)

Die bislang einzige Torschützin kommt gegen Nicole Anyomi deutlich zu spät.

56′ Die Eintracht wirkt nach dem Gegentreffer ein wenig geschockt, bietet im Rückwartsgang momentan viel zu große Räume. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Niko Arnautis personell reagiert.

54′ Die nächste Gelegenheit für Essen! Ein weiter Ball findet die auffällige Lilli Purtscheller auf der rechten Seite. Ihr Querpass in die Mitte wird gerade noch abgefangen, das wäre sonst richtig gefährlich geworden.

51′ Frankfurt sucht die direkte Antwort. Barbara Dunst zieht aus der dritten Reihe ab und zwingt Sophia Winkler mit einem satten Schuss zu einer Parade. Die Torfrau lenkt das Geschoss mit den Fingerspitzen zur Ecke.

50′ Tooor für SGS Essen, 1:0 durch Annalena Rieke

Die nicht unverdiente Führung für die SGS Essen! Die Violetten setzen sich im letzten Drittel fest. Ramona Maier flankt von der linken Torauslinie gefühlvoll an die Fünferkante, wo sich Annalena Rieke zwischen den beiden Innenverteidigerinnen hochschraubt und Stina Johannes per Kopf überwindet.

48′ Der Direktversuch von Natasha Kowalski wird abgefälscht, die 20-Jährige darf gleich auch von der Eckfahne antreten. Und auch die Hereingabe kommt diesmal gefährlich, Stina Johannes muss mit der Faust hin.

47′ Gelbe Karte für Barbara Dunst (Eintracht Frankfurt)

Taktisches Zupfen gegen Beke Sterner. Essen darf zu einem vielversprechenden Freistoß antreten.

46′ Ohne personelle Änderungen geht es in den zweiten Durchgang. Frankfurt hat Anstoß.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ Halbzeitfazit:

Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang steht es leistungsgerecht 0:0. Die Eintracht verbuchte durch Géraldine Reuteler die einzige nennenswerte Möglichkeit der Partie, eine Halbzeitführung wäre gegen aufsässige Essenerinnen aber nicht unbedingt verdient gewesen. Nach dem Pausentee müssen sich die Adlerträgerinnen steigern, um im Spitzenkampf der Bundesliga nicht schon früh Federn zu lassen.

45′ Ende 1. Halbzeit

43′ Eckball nun auch wieder für die SGS Essen. Und auch hier bringt die Hereingabe von Natasha Kowalski nichts ein. Momentan deutet alles darauf hin, dass es hier torlos in die Kabinen geht.

41′ Sophia Winkler pflückt die Hereingabe souverän herunter, Standards sind in dieser Begegnung bislang kein Faktor.

40′ Lara Prašnikar und Nicole Anyomi schaffen es allein auf weiter Flur, den Angriff am Leben zu halten. Schließlich kommt Kapitänin Tanja Pawollek angerauscht und holt mit einem abgefälschten Schlenzer immerhin den nächsten Eckball heraus.

37′ Annalena Rieke setzt gut nach und hindert die Eintracht dadurch im Aufbau. Von ihrem Körper prallt die Kugel allerdings knapp an Ramona Maier vorbei, das hätte sonst eine gute Kontergelegenheit werden können.

34′ Die erste große Chance in dieser Partie! Lara Prašnikar spielt aus der Schaltzentrale einen Zuckerpass in den Lauf von Géraldine Reuteler, die auf halbrechts frei vor Sophia Winkler auftaucht. Sie schiebt die Kugel allerdings einen halben Meter am langen Eck vorbei, es steht weiter torlos.

33′ Eine klare Tendenz zeichnet sich in dieser Partie weiterhin nicht ab. Die SGS Essen hält bis dato sehr gut mit.

30′ Strittige Szene im Frankfurter Strafraum! Ramona Maier dringt mit Tempo in den Sechzehner ein, scheint das Duell mit Sophia Kleinherne für sich entscheiden zu können. Allerdings gerät die Angreiferin ins Straucheln, und für einen Elfmeter reicht der Kontakt nicht.

28′ Erster Eckball nun auch für die Eintracht. Verena Hanshaw führt kurz aus, bekommt die Kugel wieder und flankt dann aus dem Halbraum. Der Schlenzer segelt aber direkt ins Toraus. Eine klare Torchance lässt in dieser Partie nach einer knappen halben Stunde noch auf sich warten.

25′ Auf Essener Seite kann Lilli Purtscheller auf rechts immer wieder ihre Laufduelle für sich entscheiden. Die Österreicherin kam im Sommer von Sturm Graz, läuft mittlerweile auch für die A-Nationalmannschaft ihres Landes auf.

23′ Die Eintracht wird wieder stärker. Eine Flanke von rechts findet den Schädel von Lara Prašnikar, die bei ihrem Kopfball jedoch in Rücklage gerät.

21′ Der Ball zappelt im Netz! Diesmal sind es die Essenerinnen, die im Aufbau die Kugel verlieren. Lara Prašnikar steckt zu Nicole Anyomi durch, die lässig einschiebt, dabei aber eindeutig im Abseits steht.

20′ Barbara Dunst versucht es einfach mal aus der zweiten Reihe, bringt den gegnerischen Kasten damit aber nicht in Gefahr. Viel fällt den Adlerträgerinnen momentan nicht ein.

19′ Der nächste Ballgewinn, diemal durch Annalena Rieke. Allerdings geht der Steilpass durch die Lücke ins Niemandsland.

18′ Im Eishockey wäre hier wohl von Forechecking die Rede: Essen greift die ballführende Frankfurterin im eigenen Drittel oft aggressiv an, hat sich das Spielgerät so schon einige Male erobert.

15′ Katharina Piljic wird an der Strafraumkante zu viel Platz gelassen. Das rächt sich allerdings nicht, sie schaufelt die Kugel weit am linken Winkeleck vorbei.

14′ Essen findet mittlerweile wieder besser in die Begegnung, ist in der ersten Viertelstunde der erwartet unangenehme Gegner. Auch die Zuschauer werden in dieser Phase lauter.

11′ Sophia Kleinherne bekommt einen Abpraller mit voller Wucht in das Gesicht. Da ist es schon fast ein Wunder, dass sie sofort weiterspielen kann.

10′ Den ersten Eckball der Partie holt die SGS Essen heraus. Natasha Kowalski legt sich die Kugel auf rechts hin, die stark angeschnittene Flanke überquert jedoch die Torauslinie.

8′ Nicole Anyomi arbeitet weit nach hinten, um das Spielgerät zurückzuerobern. Das gelingt, die Eintracht verbucht mittlerweile deutlich mehr Ballbesitz.

6′ Nun geht es mal ansehnlich über mehrere Stationen, beim Ballkontakt von Laura Freigang schnellt allerdings die Fahne nach oben - Abseits.

4′ Über Ballbesitz versucht die Eintracht, in das Spiel zu finden. Bislang ist im Offensivspiel aber noch zu wenig Zug drin.

2′ Die Essenerinnen sind es auch, die den ersten Abschluss verbuchen! Ramona Maier nimmt auf rechts Tempo auf und zieht einfach mal ab, Stina Johannes pflückt die Kugel aber souverän herunter.

1′ Mit Anstoß für die traditionell violett gekleideten Essenerinnen geht es an der Hafenstraße los!

1′ Spielbeginn

Jella Veit gibt heute ihr Profi-Debüt für die Eintracht-Frauen. Die 18-Jährige aus dem Norden der Republik führte in der Vorsaison die zweite Mannschaft als Kapitänin auf das Feld und bildet heute an der Seite von Sophia Kleinherne das Innenverteidigerinnen-Duo.

Sechsmal trat die Eintracht unter diesem Namen in der Bundesliga gegen die SGS an, sechsmal ging die Eintracht als Gewinner vom Platz. In der abgelaufenen Saison setzte sich die Arnautis-Elf souverän mit 4:0 und 4:1 durch.

Das war's! Der VfL Wolfsburg schlägt Bayer 04 Leverkusen zum Auftakt der neuen Spielzeit hochverdient mit 3:0. Gefühlt war das Spiel schon nach dem kurzen "Aufdrehen" der Wölfinnen und ihrem Doppelschlag vorbei, die Rheinländerinnen waren das ganze Spiel über einfach zu ungefährlich oder die Wolfsburger Hintermannschaft zu stark. So setzte Jónsdóttir sehr kurz nach Wiederanpfiff einen obendrauf, nachdem zuvor die beiden Sechserinnen Oberdorf und Lattwein getroffen hatten, und machte damit den Deckel auf die Partie. Die Werkself muss sich jedoch nicht grämen, an sich zeigte sie eine sehr vernünftige Leistung, auf der sie aufbauen kann. Einen schönen Abend noch!

Doch auch Niko Arnautis musste in der Sommerpause einige schwerwiegende Abgänge verkraften. So verließ Sjoeke Nüsken den Verein in Richtung Chelsea, Defensiv-Talent Camilla Küver zog es nach Wolfsburg. So scheint es, als könnte die Eintracht auch in diesem Jahr keinen Angriff auf die beiden Top-Teams der Liga starten. Vielmehr bahnt sich ein erneutes Duell um Rang Drei mit der TSG Hoffenheim an.

90′ +5 Spielende

90′ +4 Beinahe das 4:0, und zwar per Kunstschuss! Auf schönen Chipball von Kalma von rechts vorne in der Box setzt Huth am Elfmeterpunkt zum Fallrückzieher an und schweißt das Spielgerät so an den linken Innenpfosten. Von dort kullert es beinahe die Torlinie entlang gezogen auf die andere Seite und kann von dort geklärt werden. Was für eine Einlage!

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89′ Auch die Werkself meldet sich noch einmal zu Wort. Elisa Senß hat im Rückraum mal viel Platz und fasst sich aus gut 20 Metern ein Herz. Ihr Rechtsschuss fliegt jedoch ohne viel Druck deutlich über den Querbalken.

Die Eintracht aus Frankfurt belegte in der vergangenen Saison Rang Drei und sicherte sich damit das Ticket für die Champions League-Qualifikation, die sich bereits in vollem Gange befindet. In der ersten Runde schalteten die Hessinnen Slovácko aus Tschechien mit 1:0 sowie Juventus Turin im Elfmeterschießen aus. In der nächsten Runde geht es in Hin- und Rückspiel gegen Sparta Prag um den Einzug in die Gruppenphase.

87′ Friederike Repohl hat wohl einen Schlag abbekommen, muss kurz behandelt werden und kann dann unter Sprechchören, die ihren Namen rufen, weiterspielen.

85′ Doppelchance für den VfL! Erst scheitert Pajor halblinks im Strafraum aus knapp zehn Metern an der stark reagierenden Repohl. Beim Distanzversuch aus 25 Metern hat die Hüterin dann Glück, dass die Kugel von ihren Händen an den Pfosten springt. Dann kann sie den Ball festmachen.

83′ Jetzt geraten die Hausherrinnen durch einen eigenen individuellen Fehler im Aufbauspiel unter Druck und können von Glück reden, dass sie sich kein Tor einfangen. Eva van Deursen kommt halblinks vor dem Strafraum zwischen ein Zuspiel geprescht und ist eigentlich alleine vor dem Tor und müsste ablegen. Ihr Abschluss wird geblockt.

80′ Gelbe Karte für Amira Arfaoui (Bayer Leverkusen)

Auch diese Verwarnung kommt viel zu schnell. Die eben erst eingewechselte Arfaoui wird für ihr erstes Foul an der Mittellinie, das leicht taktisch zu bewerten ist, direkt verwarnt.

80′ Ein Lebenszeichen der Gäste! Amira Arfaoui steckt von halbrechts hinter der Box nach schräg links vorne zu van Deursen. Der Steckpass ist aber einen Tacken zu lang und Frohms ist eher am Leder.

In der abgelaufenen Spielzeit sicherte sich die SGS Essen den Klassenerhalt souverän. Allerdings ist der Verbleib in der höchsten Spielklasse für die Elf von Markus Högner jedes Jahr wieder ein Kraftakt. Mit Vivien Endemann hat zum Beispiel die zweitbeste Torschützin der abgelaufenen Saison den Verein in Richtung Wolfsburg verlassen.

79′ Diese faustet Repohl im Anschluss am kurzen Pfosten energisch aus dem Gefahrenbereich.

78′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Fenna Kalma

78′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Alexandra Popp

78′ So auch in diesem Fall. Leverkusen kann sich rechts hinten nicht befreien, Wolfsburg setzt nach und bringt Popp links von der Box an den Ball. Ihr Flankenversuch wird zur zehnten Wolfsburger Ecke geblockt.

77′ Die Wölfinnen halten auch keine 15 Minuten vor Schluss den Druck sehr hoch, versuchen das Leder so früh wie möglich wieder in den eigenen Reihen zu haben.

74′ Nach einem ansehnlichen Doppelpass von der Grundlinie aus mit Vilhjálmsdóttir kommt Huth nur wenige Meter vor Repohl an den Ball und muss eigentlich nur noch quer legen. Dies versäumt die erfahrene Mittelfeldspieler aber, und versucht es auf eigene Faust. Repohl bleibt einmal mehr Siegerin.

Turbine Potsdam ist in der Vorsaison aus der Bundesliga abgestiegen - damit ging eine Ära zu Ende, schließlich haben die Brandenburgerinnen zwischen 2004 und 2012 sechs Meisterschaften geholt. Mittlerweile ist die SGS Essen das einzige Bundesliga-Team, dass nicht unter dem Dach eines Männerklubs zu Hause ist. In diesem Jahr bestreitet die SGS ihre 20. Bundesliga-Saison in Folge.

70′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Karólína Vilhjálmsdóttir

70′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amira Arfaoui

70′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Kristin Kögel

70′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Eva van Deursen

70′ Gelbe Karte für Emilie Bragstad (Bayer Leverkusen)

Bragstad setzt Popp auf Höhe des eigenen Mittelkreises etwas zu hart von hinten unter Druck und trifft sie mit ihrem Tritt am Knöchel. Die Gelbe Karte wäre jedoch bei Oberdorfs Foul eher angebracht gewesen.

68′ Das Geschehen plätschert so vor sich hin, die Wölfinnen haben große Ballbesitzvorteile.

66′ Auf beiden Seiten wird fleißig gewechselt.

65′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Marina Hegering

65′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felicitas Rauch

65′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Chantal Hagel

65′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lena Oberdorf

65′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Synne Skinnes Hansen

65′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Cecilie Winther Johansen

65′ Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Nikola Karczewska

65′ Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Estrella Merino Gonzales

64′ Großchance für Wolfsburg! Von der rechten Seitenlinie aus startend zieht die soeben eingewechselte Endemann mit Tempo einfach mal nach innen und wird nicht wirklich angegangen. Im Strafraum legt sie das Leder nach einer Körpertäuschung nach links vor, kann ihrem flachen Linksschuss dann aber weder genug Präzision noch Schärfe mitgeben. Repohl hält sicher.

64′ Die erste Ecke wird zur zweiten geklärt. Diese landet am kurzen Pfosten in den Armen von Friederike Repohl.

63′ Nach einem Zweikampf mit Oberdorf war Senß im Zentrum liegengeblieben und muss vor der Wolfsburger Ecke behandelt werden. Sie wird wohl weitermachen können.

62′ Wolfsburg kontert über die linke Seite und Pajor. Im Strafraum dreht sie nach rechts ab und legt an den Sechzehner zu Popp zurück. Ihre Direktabnahme mit links wird von Matysik geblockt.

60′ Nach einer knappen Stunde wechselt Tommy Stroot zum ersten Mal. Huth und Endemann dürfen eine halbe Stunde unter Beweis stellen, dass sie Material für die Startformation sind. Für sie haben Brand und Jónsdóttir nach einem guten Spiel den Platz verlassen.

59′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Vivien Endemann

59′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Sveindís Jónsdóttir

59′ Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Svenja Huth

59′ Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Jule Brand

58′ Kapitänin Elisa Senß nimmt sich des Standards an, verzieht aber deutlich. Der Ball fliegt deutlich rechts und auch oben am Torbei.

57′ Wieder wird eine Leverkusenerin zu Boden gezogen. Diesmal in einer aussichtsreichen Freistoßposition. Brand wusste sich gegen Kögel mit keinen anderen Mitteln zu helfen.

55′ Lena Oberdorf hat in dieser Situation extrem Glück, dass sie nicht verwarnt wird. Nur kurz hinter dem gegnerischen Sechzehner zieht sie Zdebel, die einen Gegenangriff zu initiieren drohte, deutlich am Trikot. Nicht nachzuvollziehen, wie das keine Gelbe Karte sein kann.

54′ Evtl. sogar noch mehr als in der ersten Hälfte handelt es sich um ein Spiel auf ein Tor.

52′ Diese zieht die Wolfsburgerin von links mit rechts scharf und flach auf den kurzen Pfosten. Diesen deckend möchte eine Leverkusenerin den Ball ins Aus lassen und springt über diesen. Sie hatte sich allerdings verschätzt, sodass das Leder vom Pfosten wieder ins Spiel springt. Den "Nachschuss-Kopfball" von halblinks aus der Box kann sie dann ohne Schwierigkeiten entschärfen.

52′ Und die Heimmannschaft dreht auf. Popp tanzt links vom Strafraum ihre Gegenspielerin aus und bringt die Flanke mit links, die von der Verteidigung zur Ecke geklärt wird.

51′ Mit diesem dritten Wolfsburger Treffer wurden wohl einige Leverkusener Hoffnungen für diese Partie zerstört. Womöglich ist es bei den Gästen jetzt sogar das Ziel, einfach nur keine Packung zu bekommen.

48′ Tooor für VfL Wolfsburg, 3:0 durch Sveindís Jónsdóttir

Damit dürfte die Angelegenheit wohl schon gegessen sein. Popp setzt auf der rechten Außenbahn per Direktpass Jónsdóttir in Szene, die die überfoderte Levels abschütteln kann. Dann behält sie zunächst das Auge für die am Elfmeterpunkt freie Brand. Ihr Abschluss prallt nach zwei Abwehrkontakten rechts an den Querbalken und von dort wieder Jónsdóttir in die Füße. Mit links nimmt sie das Leder aus ungefähr fünf Metern direkt und weißt es halbhoch ins kurze Eck. Nichts zu machen für Repohl.

47′ Gelingt den Leverkusenerinnen so etwas wie eine kleine Sensation? Im Moment deutet alles auf das Gegenteil hin.

46′ Es geht hinein in den zweiten Durchgang!

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +1 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten geht es bei der Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen verdientermaßen mit einer 2:0-Führung der Champions-League-Finalistinnen in die Halbzeitpause. Nachdem die Partie relativ ruhig begann und Leverkusen hinten zunächst sehr sicher stand, brauchte die Weltklasse-Mannschaft um Trainer Tommy Stroot dann allerdings nur zwei bessere Chancen für zwei Treffer. Nach diesem frustrierenden Doppelschlag für die disziplinierten und eifrigen Rheinländerinnen versuchten die Gäste, ihre Offensivbemühungen zu intensivieren. Gegen das Abwehrbollwerk um Kathrin Hendrich und Dominique Janssen war in Durchgang Nummer eins aber einfach nichts zu holen. Es scheint, als würden die Wölfinnen ohne größeren Kraftaufwand ihren ersten Heimsieg einfahren. Der Schein trügt ja bekanntermaßen aber manchmal. Wir werden sehen.

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Sveindís Jónsdóttir schickt auf Flanke von der linken Seite am Fünfer nochmal einen vielversprechenden Kopfball in Richtung des langen Pfostens. Friederike Repohl ist auf der Hut, macht sich lang und kann sicher parieren.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45′ Kapitänin Elisa Senß tanzt kurz nach der Mittellinie ein, zwei Wolfsburgerinnen aus, ohne damit einen Raumgewinn zu erhalten, und wird dann von Oberdorf deutlich am Trikot gezogen. Zu Recht hat Schiedsrichterin Söder aber bisher auf Verwarnungen verzichtet.

43′ Auch der VfL Wolfsburg macht also Fehler und ist anfällig. Solche individuellen Abwehrfehler gilt es aus Sicht der Bayer-Stürmerinnen noch besser auszuspielen.

41′ Nach einem fahrlässigen Flachpass und Ballverlust von Wilms von rechts des eigenen Sechzehners nach vorne, bedient Merino Gonzales nach kurzen Tempodribbling im Zentrum Vilhjálmsdóttir. Diese wird von Janssen beim Abschluss entscheidend gestört und abgefälscht.

39′ Bezeichnend für das eben Beschriebene setzt Cecilie Winther Johansen von rechts, unweit der Eckfahne, zu einer hohen Flanke an, die ohne abgefälscht zu werden ins Toraus fliegt. Es geht einfach zu wenig Gefahr von der Leverkusener Offensive aus.

37′ Nach dem Doppelschlag nahm der Vize-Meister etwas den Fuß vom Gas, er kann sich dies im Moment aber auch erlauben.

35′ Bis auf die zaghaften Versuche, über die Außen gefährlich zu werden, gelingt den Gästen sonst nicht wirklich was nach vorne. Der VfL scheint alles im Griff zu haben.

32′ Nächste gute Gelegenheit für die Wölfinnen und wäre der rein, wäre das ein wunderschönes Tor gewesen. Mit einer schönen Kombination wandert das Leder auf die linke Außenbahn zu Pajor. Sie macht zunächst Tempo nach vorne, dreht dann ab und legt ans linke Sechzehnereck zu Popp zurück. Die Kapitänin nimmt die Ablage mit ihrem schwächeren Linken direkt und schlenzt das Spielgerät gefährlich auf das lange Eck zu. Repohl im Kasten von B04 macht sich lang, hat wohl aber Glück, dass das Leder ohnehin am Kasten vorbeisegelt.

31′ Der Underdog möchte sich in der AOK-Arena nicht unterkriegen lassen und intensiviert seine Angriffsversuche. So richtig gefährlich wurde es bis hierhin jedoch noch nicht.

29′ Nun kann sich die de Pauw-Truppe mal wieder auf den außen nach vorne kombinieren. Diesmal kommt die Flanke, geschlagen von Kögel, von der linken Seite. Wieder fliegt die Kugel zu nahe an Frohms' Einzugsbereich und die Nationalkeeperin packt zu.

27′ Von halbrechts vor dem Strafraum nach links an diesen setzt Oberdorf per Flachpass Pajor in Szene. In letzter Sekunde kann die Angreiferin noch gestört und die Situation entschärft werden.

25′ Jetzt kommt mal die erste Ecke der Gäste von der rechten Seite in den Fünfer gesegelt. Der Ball fliegt aber zu nahe an den Kasten und Frohms ist zur Stelle, packt ihn sich nach dem sicheren Herauslaufen.

24′ Mit der zweiten echten Chance erzielt der Dauer-Pokalsieger also direkt den zweiten Treffer. Frustrierend für die Rheinländerinnen, die eigentlich gar kein schlechtes Spiel machen.

21′ Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Lena Lattwein

Eiskalt sorgt der VfL für den Doppelpack! Interessanterweise trifft mit Lena Lattwein auch die zweite Sechserin der Hausherrinnen. Aus dem rechten Halbfeld bringt Felicitas Rauch einen Freistoß mit links butterweiche in die Box, wo die Nummer 8 kaum Gegenwehr erfährt und den Ball per Kopf optimal flach in der rechten Ecke platziert.

19′ Estrella Merino Gonzales hat eine gute Idee! Nach einer schnellen Kombination auf der linken Außenbahn - ungefähr auf Höhe der Mittellinie - knallt die 16-Jährige das Leder bewusst flach diagonal nach rechts vorne. Rauch gewinnt zwar das anschließende Laufduell gegen Winther Johansen, genau so kann es aber nach vorne gehen.

17′ Es hatte sich nicht unbedingt angedeutet, genau das macht ja aber eine Top-Mannschaft aus. Erste gute Chance, erstes Tor.

15′ Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Lena Oberdorf

Einmal testeten die beiden das Zusammenspiel, jetzt vollenden sie es direkt mit dem zweiten Versuch! Popp läuft sich links der Box frei und wird per Flachpasse die Außenlinie entlang in Szene gesetzt. Mit dem ersten Kontakt spielt sie das Leder mit links flach quer, sodass Sechserin Oberdorf im Fünfer nur noch ihren Fuß hinhalten muss. So schnell kann des gehen gegen Wolfsburg!

14′ Mit einer darauffolgenden Hereingabe aus dem zentralen Halbfeld kommen nun auch die Wölfinnen zu ihrem ersten Abschluss. Den Chipper lässt Popp am Strafraum wunderbar mit der Brust auf Oberdorf tropfen, deren Volleyschuss aber zu zentral kommt.

12′ Kristin Kögel zeigt auf Seiten der Leverkusenerinnen, dass sich hier mal überhaupt nichts geschenkt wird. Auf der linken Verteidigerseite geht sie zunächst vehement in einen Zweikampf mit Wilms und darauf mit Brand. Es geht zwar weiter mit Freistoß, gelbwürdig war diese Aktion aber nicht.

10′ Unverändertes Bild: Wolfsburg schiebt sich hauptsächlich in der eigenen Hälfte, ungefähr auf Höhe des Mittelkreises das Leder zu. Bayer 04 arbeitet bis zu diesem Zeitpunkt sehr diszipliniert, steht sehr gut.

7′ Nach einem schönen Seitenwechsel von der linken Außenbahn nach rechts zu Winther Johansen zieht diese mit einer guten Annahme direkt ins Zentrum und sieht, dass die VfL-Hüterin Frohms etwas weit vor ihrem Kasten steht. Rotzfrech setzt sie aus knapp 20 Metern zum Chipper an, dieser verfehlt das Tor oberhalb um einen halben Meter. Kreativer und guter Versuch des Neuzgungangs aus Dänemark (Fodbold).

Das wars! Die Frauen des 1.FC Köln bringen die Führung über die Zeit und starten mit einem 2:1-Erfolg gegen RB Leipzig in die neue Saison! Dieser Sieg ist unterm Strich auf jeden Fall verdient, da die Kölnerinnen insgesamt die besseren Gelegenheiten hatten und vor allem im zweiten Durchgang über deutlich mehr Spielanteile verfügten. Dem Team von Saban Uzun fiel gerade in der Offensive einfach deutlich zu wenig ein. Die Angriffsbemühungen waren viel zu eindimensional und machten den Gastgeberinnen daher kaum Probleme. Der Start in die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte ist erst einmal nicht geglückt - das kann sich aber im Heimspiel gegen Essen nächste Woche schon ändern. Die Kölnerinnen sind als nächstes beim amtierenden deutschen Meister, dem FC Bayern München zu Gast.

6′ Auf der rechten Seite wird die schnelle Jule Brand diesmal im letzten Moment von Levels gestoppt, die hier zu Beginn schon alle Hände bzw. Füße voll zu tun hat.

5′ Von hinten heraus versuchte es die Verteidigung um Kathrin Hendrich schon mehrmals mit langen hohen Bällen in die Spitze, die bisher aber ohne Probleme verteidigt werden können.

4′ Wie zu erwarten war, übernehmen die Wölfinnen direkt die Spielkontrolle, die Werkself zieht sich zunächst zurück und legt den Fokus auf eine sichere Abwehrarbeit.

3′ Die zwei darauffolgenden, auf den kurzen Pfosten gezogene Ecken, bringen keine Gefahr.

90′ +7 Spielende

2′ Auf der rechten Außenbahn setzt sich zum ersten Mal Jónsdóttir gegen Levels durch, letztere schafft es aber gerade noch so, die Kugel zur Ecke zu blocken.

2′ Beide Teams agieren in den gewohnten Farben: Der VfL in Neongrün und Weiß, Leverkusen in Schwarz-Rot.

1′ Genug der vielen Worte, Schiedsrichterin Angelika Söder gibt die Partie frei!

1′ Spielbeginn

90′ +5 Auswechslung bei 1. FC Köln: Natalia Padilla-Bidas

90′ +4 Leipzig wirkt hier nicht so, als wären sie noch dazu in der Lage, erneut auszugleichen. Im Angriff sind die Gäste viel zu einfallslos. Bis auf lange Bälle und oftmals ungenaue Zuspiele findet das Team von Saban Uzun in dieser Schlussphase in der Hälfte der Kölnerinnen kaum statt.

Die Teams habe sich auf der Mittellinie eingefunden, da wird Alexandra Popp nach vorne gebeten und vor den heimischen Fans für ihre außerordentlichen Leistungen in der letzten Saison zur Spielerin des Jahres gewählt, zum dritten Mal hintereinander. Absolut verdient!

90′ +2 Natalia Padilla-Bidas bricht auf der rechten Seite durch und kann bis auf Höhe des Fünfmeterraums auf der rechten Seite durchlaufen. Ihre flache Hereingabe in die Mitte verunglückt allerdings am Außennetz.

Auch wenn vieles auf den VfL hindeutet, brauchen sich die Gäste mit dieser Startelf keineswegs verstecken. Man darf gespannt sein, wie sich diese Partie entwickeln wird!

90′ +1 Wie auch schon in Durchgang eins gibt es fünf Minuten obendrauf. Und das obwohl es in Abschnitt zwei eigentlich deutlich weniger Unterbrechungen gab als noch in der ersten Halbzeit.

90′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

90′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Sofie Vendelbo

90′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Marleen Schimmer

88′ Einwechslung bei RB Leipzig: Fatma Sakar

88′ Auswechslung bei RB Leipzig: Barbara Brecht

88′ Einwechslung bei RB Leipzig: Julia Magerl

88′ Auswechslung bei RB Leipzig: Victoria Krug

88′ Da hatte Leipzig mal etwas Platz, aber es wird nicht wirklich gefährlich. Jenny Hipp tritt den Ball nach vorne und übersieht auf der rechten Seite die mitgelaufene Kyra Spitzner. Stattdessen versucht es Hipp selbst aus der Distanz, ihr Abschluss fliegt aber deutlich über das Tor.

Mit Emilie Bragstad, Cecilie Winther Johansen, Janou Levels sowie Karólína Vilhjálmsdóttir stehen bei der Elf von de Pauw gleich vier neue Akteurinnen in der Startformation. Leverkusen konnte sich in der Sommerpause mit namhaften Spielerinnen verstärken.

85′ Die unnötige Gelb-Rote Karte für Martyna Wiankowska hat den Kölnerinnen nun etwas den Stecker gezogen. Leipzig hingegen hat nun natürlich wieder neuen Mut geschöpft und läuft wieder hoch an. Trotzdem fehlt es den Gästen weiterhin an konkreten Angriffsaktionen.

Bei den Wölfinnen wird Rebecka Blomqvist, die aufgrund eines Kreuzbandrisses länger ausfallen wird, schmerzlich vermisst. Camilla Küver befindet sich noch im Aufbautraining und Tabea Sellner fehlt aufgrund eines grippalen Infekts.

84′ Gelb-Rote Karte für Josefine Schaller (RB Leipzig)

Schaller geht sehr ungestüm in den Zweikampf mit Padilla-Bidas und sieht dafür völlig zu Recht die Gelbe Karte.

Mit etwas Verspätung wurden nun auch die Aufstellungen bekanntgegeben und können unter diesem Reiter eingesehen werden.

81′ Gelb-Rote Karte für Martyna Wiankowska (1. FC Köln)

Jetzt wird es aber kurios! Wiankowska tritt einen Freistoß, den Schiedsrichterin Lutz wohl noch nicht freigegeben hatte und fliegt dafür durch die zweite Gelbe Karte tatsächlich vom Platz. Diese Entscheidung ist zugegebenermaßen sehr kleinlich, bringt aber natürlich Spannung für diese letzten Minuten.

80′ Das Spielgeschehen findet inzwischen fast nur noch in der Hälfte der Leipzigerinnen statt. Außerdem hagelt es nach zahlreichen Fouls immer wieder Standardsituationen für das Team von David Weber. Die sind aber heute weiterhin noch verbesserungsbedürftig.

78′ Einwechslung bei RB Leipzig: Marlene Müller

78′ Auswechslung bei RB Leipzig: Sandra Starke

77′ Einwechslung bei 1. FC Köln: Andrea Gavric

77′ Auswechslung bei 1. FC Köln: Dóra Zeller

Das Rollenverhältnis dieser Begegnung macht Bayer-Cheftrainer Robert de Pauw in einem Interview vor der Partie deutlich: „Wenn wir etwas mitnehmen, können wir sehr zufrieden sein. Das müssen nicht zwangsläufig Punkte sein, sondern vielleicht auch die Art und Weise, wie wir spielen." Die letzten beiden Duelle gewannen die Grün-Weißen deutlich mit 4:1 und 6:1.

77′ Die aktive Dóra Zeller, die sich heute wahrlich aufgerieben hat, geht vom Feld. Für sie kommt Andrea Gavric in die Partie. Die Marschrichtung von David Weber ist klar: Der Effzeh will die Entscheidung.

74′ Gelbe Karte für Sandra Starke (RB Leipzig)

Sandra Starke kommt gegen Laura Vogt deutlich zu spät und holt sich die nächste Verwarnung ab. Das hatte schon etwas von einem Frustfoul.

73′ Leipzig wird tief in die eigene Hälfte gedrängt und kann sich kaum noch befreien. Köln ist der Entscheidung deutlich näher als die Gäste dem Ausgleich.

Der direkte Vergleich dieser beiden Teams geht eindeutig an die Wolfsburgerinnen. Von insgesamt 24 Begegnungen konnten sie ganze 21 für sich entscheiden, während die Frauen-Werkself nur einmal als Sieger vom Platz ging. Das Torverhältnis sollte man sich als Leverkusen-Fan dabei gar nicht erst anschauen. Vorsicht: 100:14.

70′ Die auffällige Sharon Beck schickt Natalia Padilla-Bidas mit einem Steilpass in die gegnerische Hälfte. Die Stürmerin geht per Übersteiger an Nina Räcke vorbei und versucht es links im Strafraum mit dem Abschluss aufs kurze Eck. Aber Elvira Herzog ist aufmerksam und klärt zur Ecke, die im Anschluss nichts einbringt.

Auch der VfL Wolfsburg hat seine Pflichtaufgabe gemeistert und siegte bei Zweitliga-Absteiger Turbine Potsdam mit 2:0.

69′ Köln will nun für die Entscheidung sorgen und laufen die Leipzigerinnen hoch an. Für das Team von Saban Uzun wird das hier nun in Unterzahl eine verdammt schwere Aufgabe, vor allem da in der Schlussphase ohnehin die Kräfte schwinden werden.

66′ Gelb-Rote Karte für Julia Landenberger (RB Leipzig)

Es kommt noch dicker für die Gäste! Julia Landenberger am eigenen Strafraum mit einem völlig überflüssigen Foul an Natalia Padilla-Bidas. Davina Lutz hat keine andere Wahl, als die Leipzigerin vom Platz zu stellen.

65′ Wie auch im ersten Durchgang macht Köln ein frühes Tor. Das hatte sich in diesen Anfangsminuten eigentlich nicht abgezeichnet. Stellt sich die Frage, wie Leipzig auf diesen erneuten Rückschlag reagieren kann.

63′ Einwechslung bei RB Leipzig: Josefine Schaller

63′ Auswechslung bei RB Leipzig: Lydia Andrade

Dementsprechend sind sie auch heute der Favorit. Ihnen ist allerdings bewusst, dass der heutige Gegner aus Leverkusen eine deutlich längere Sommervorbereitung absolvieren konnte. Darüber hinaus bestanden die Rheinländerinnen vor einer Woche ihren ersten Pflicht-Härtetest: Im Pokal setzten sie sich beim Bundesliga-Absteiger aus Meppen deutlich mit 3:0 durch, reisen also mit Selbstvertrauen im Gepäck gen Niedersachsen.

62′ Tooor für 1. FC Köln, 2:1 durch Sharon Beck

Köln geht erneut in Führung! Leipzig bekommt einen Eckball von Vogt von der rechten Seite am ersten Pfosten nicht geklärt. Dort fällt der Ball Beck vor die Füße, die das Ding aus etwa sieben Metern wuchtig unter die Latte hämmert - nichts zu machen für Herzog.

Nach einer enorm starken Saison, in der man zwar nicht die Msiterschaft, dafür aber den Pokalsieg bejubeln durfte, schossen sich die Wölfinnen am Ende sogar beinahe an die Spitze Europas. Im Finale der Women's Champions League unterlagen sie dem großen FC Barcelona nur knapp mit 2:3. Schon seit Jahren ist der niedersächsische Klub unter Europas Besten anzusiedeln und wird auch in dieser Spielzeit wieder nach Titeln streben. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er letztes Jahr einen Fünf-Punkte-Vorsprung vor den Bayern noch herschenkte.

58′ Aber es bleibt dabei - die Offensivbemühungen von RB Leipzig lassen bislang sowohl Struktur als auch Zielstrebigkeit vermissen. Wenn es gefährlich wird, dann meist über Standardsituationen, die die Kölnerinnen nicht wirklich gut verteidigt bekommen.

55′ Ähnlich wie im ersten Durchgang sind die Anfangsminuten auf beiden Seiten durchaus ansehnlich. Leipzig hat etwas mehr vom Spiel, hat die sich nun aber auch selbst schon erheblich in Gefahr gebracht.

52′ Und auf der Gegenseite die Riesenchance für Marleen Schimmer. Nach einem katastrophalen Rückpass von Nina Räcke läuft die Stürmerin alleine auf Elvira Herzog zu, braucht allerdings etwas zu lange. Victoria Krug eilt heran und rettet in höchster Not mit einer sensationellen Grätsche. Mit solchen Einladungen sollten sich die Leipzigerinnen besser zurückhalten.

51′ Ein weiterer Abschluss für die Gäste. Jenny Hipp zieht aus etwa 20 Metern in zentraler Position ab, allerdings deutlich zu zentral.

Nachdem die Wölfinnen das deutsche Frauen-Fußballgeschäft von 2017 bis 2020 mit vier Meistertiteln in Folge regelrecht beherrschten, wechselten sie sich seitdem mit den Damen des FC Bayern München ab, was das Hochstrecken der Meisterschale betrifft. Der letzte Sieg ging also an die Süddeutschen, in dieser Saison werden die Vize-Champions-League-Siegerinnen aus Niedersachsen alles daran setzen, die Bayern wieder vom Thron zu stoßen und den achten Titel einzuheimsen.

51′ Leipzig startet etwas druckvoller in diesen zweiten Durchgang, als sie es noch in der ersten Hälfte waren. Trainer Saban Uzun hat wohl in der Kabine die richtigen Worte gefunden.

48′ Glück für die Kölnerinnen! Vanessa Fudalla bringt den zweiten Eckball der Leipzigerinnen in diesem Spiel an den kurzen Pfosten. Und wie auch schon beim ersten wird es gefärhlich. Die Gastgeberinnen bekommen den Ball nämlich nicht vernünftig geklärt, sodass Sandra Starke aus fünf Metern abschließen kann - ihr Abschluss kann aber gerade noch so geblockt werden.

46′ Der Ball rollt wieder! Ohne personelle Veränderungen geht es weiter mit der zweiten Halbzeit.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

Hallo und herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Frauen-Bundesliga an diesem Spätsommer-Sonntag! Zum Auftakt in die neue Spielzeit hat der VfL Wolfsburg mit Bayer Leverkusen den Vorjahres-Fünften für eine erste Standortbestimmung zu Gast im AOK-Stadion. Ab 16 Uhr rollt der Ball!

45′ +6 Halbzeitfazit:

Davina Lutz pfeift ab und beendet die erste Halbzeit beim Stand von 1:1! In einer gerade zu Beginn sehr lebhaften Partie mit zwei frühen Toren hatten die Kölnerinnen gegen Ende der ersten Halbzeit leichte Vorteile und auch noch ein paar weitere Torannäherungen. Trotzdem geht dieses Unentschieden zur Pause mit Sicherheit in Ordnung, da Leipzig hier ebenfalls gut mitspielt und wenig zulässt. Allerdings ist die Offensive der Gäste noch etwas zaghaft. Gerade von Vanessa Fudalla, die in der zweiten Liga Torschützenkönigin geworden ist, fehlt bislang jede Spur. Ob sich das in Hälfte zwei ändert?

45′ +6 Ende 1. Halbzeit

45′ +3 Es wird noch einmal gefährlich - und wieder mal ist es Marleen Schimmer. Die Angreiferin wird auf der linken Seite freigespielt und zieht auf Höhe des Sechzehners nach innen. Frederike Kempe ist etwas zu weit weg. Marleen Schimmer versucht es mit einem tückischen Aufsetzer auf die kurze Ecke, Elvira Herzog ist aber aufmerksam und hält den Ball fest.

45′ +1 Gelbe Karte für Martyna Wiankowska (1. FC Köln)

Wiankowska weiß sich im Duell mit Andrade nur mit einem taktischen Foul zu helfen und wird dafür von Davina Lutz verwarnt.

45′ +1 Fünf Minuten lässt Davina Lutz im ersten Durchgang nachspielen. Aufgrund der längeren Verletzungsunterbrechungen nach dem Zusammenprall von Jasmin Pal und Celina Degen mit Sicherheit eine angemessene Nachspielzeit.

45′ +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44′ Es deutet derzeit alles auf ein Unentschieden zur Pause hin. Beide Teams stehen in der Defensive gut und sind gleichzeitig in der Offensive nicht konkret genug, um das Gegnerteam ernsthaft in Gefahr zu bringen.

41′ Das Team von Saban Uzun hat sich nach dem Ausgleichstreffer etwas zurückgezogen. Bis auf die Abschlusschance von Sandra Starke in der 15. Minute kam in der Offensive nichts mehr von den Gästen. Und auch weiterhin sehen die Angriffsbemühungen relativ harmlos aus.

38′ Da wurden die Kölnerinnen mal wieder konkreter im Angriff. Momentan wird es besonders über die Außenbahnen der Gastgeberinnen gefährlich. Gerade Marleen Schimmer macht ein tolles Spiel und ist bis hierhin an nahezu allen gefährlichen Aktionen der Gastgeberinnen beteiligt.

35′ Eine Glanztat von Elvira Herzog! Marleen Schimmer setzt sich auf der rechten Seite gegen Pollak durch und bringt den Ball scharf in den Sechzehner. Dort bekommt Leipzig den Ball nicht geklärt, sodass die aufgerückte Celina Degen aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Aber Die Torhüterin der Gäste reagiert blitzschnell und klärt zum Eckball, der anschließend verpufft.

33′ Das Angriffsspiel der Gastgeberinnen ist relativ behäbig bis zu diesem Zeitpunkt. Gerade im Umschaltspiel ist das Team von David Weber oftmals nachlässig und vermasselt sich durch individuelle Fehler oder Abstimmungsprobleme selbst die Tour.

30′ Gelbe Karte für Julia Landenberger (RB Leipzig)

Landenberger hält am Mittelkreis im Zweikampf mit Vogt den Fuß drüber und sieht dafür zu Recht die erste Verwarnung in dieser Partie.

28′ Leipzig versucht in den letzten Minuten, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Aber die Kölnerinnen sind in der Defensivarbeit bislang sehr strukturiert und organisiert und können die Angrifsbemühungen der Gäste meist schon im Keim ersticken.

25′ Aufgrund der immer noch sommerlichen Temperaturen in Köln ordnet Davina Lutz eine kurze Trinkpause an, gleich wird es aber auch schon weitergehen.

24′ In den letzten Minuten tut sich auf dem Rasen nicht allzu viel. Das Spielgeschehen hat sich nach dem Ausgleichstreffer der Leipzigerinnen beruhigt und findet momentan eher zwischen den beiden Strafräumen statt. Die beiden Teams lassen es jetzt etwas ruhiger angehen.

21′ Die Standards der Kölnerinnen lassen allerdings bis jetzt zu wünschen übrig. Schon zum zweiten mal landet ein Eckstoß von Natalia Padilla-Bidas lediglich am Außennetz und sorgt für keinerlei Gefahr.

18′ Ein munterer Beginn hier in Köln. Nachdem die Gastgeberinnen in den ersten Minuten das Zepter in der Hand hielten, haben sich die Gäste nun zurück in dieses Spiel gekämpft. Bis jetzt kommen die Zuschauer im Franz-Kremer-Stadion auf ihre Kosten.

15′ Die Leipzigerinnen haben jetzt Blut geleckt. Andrade auf der rechten Seite mit einem starken Dribbling und der anschließenden Flanke in den Strafraum. Dort wartet erneut Starke auf den Ball, ihre Direktabnahme geht aber etwa drei Meter über den Kasten der Kölnerinnen.

12′ Tooor für RB Leipzig, 1:1 durch Sandra Starke

Sandra Starke trifft zum Ausgleich und trägt sich in die Geschichtsbücher von RB Leipzig ein! Jenny Hipp tritt eine Ecke von der linken Seite auf den ersten Pfosten, wo die vom FC Bayern gewechselte Stürmerin den Kopf hinhält und somit unhaltbar für Jasmin Pal ins lange Eck verlängert. Herzlich Willkommen in der Bundesliga RB Leipzig!

10′ Die Gäste mit der ersten Torannäherung. Fudalla legt auf die rechte Seite auf Brecht, die eine flache Hereingabe an den Fünfmeterraum bringt. Starke verpasst, weil Pal rechtzeitig zur Stelle ist. Allerdings rauscht die Torhüterin der Kölnerinnen bei der Rettungsaktion unglücklich mit Celina Degen zusammen und muss zunächst behandelt werden.

8′ So hatten sich die Leipzigerinnen das erste Spiel der Vereinsgeschichte in der Frauen-Bundesliga sicherlich nicht vorgestellt. Bisher bekommt das Team von Saban Uzun nicht wirklich einen Fuß auf den Platz und ist meist in der Defensive gefordert.

5′ Tooor für 1. FC Köln, 1:0 durch Marleen Schimmer

Der erste Torschuss der neuen Saison findet direkt sein Ziel! Sharon Beck hat auf der linken Seite zu viel Platz und schlägt eine gefühlvolle Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort wird Marleen Schimmer von den Leipzigerinnen sträflich allein gelassen und verwandelt cool direkt aus der Luft gegen die Laufrichtung von Elvira Herzog - Traumstart für die Kölnerinnen!

3′ Die Gastgeberinnen laufen in diesen Anfangsminuten hoch an und setzen die Leipzigerinnen schon früh unter Druck. Der Ball war bisher tatsächlich ausschließlich in der Hälfte der Gäste unterwegs.

1′ Der Ball rollt in Köln! Die Frauen des "Effzeh" und die Leipzigerinnen starten in die neue Bundesliga-Saison!

1′ Spielbeginn

Schiedsrichterin der heutigen Partie ist die 28-jähgige Davina Lutz. An den Seitenlinien wird sie von Isabel Steinke und Maria Steinmann-Scholz assistiert.

Auf der Gegenseite kommen sogar fünf Neuzugänge von Beginn an zum Einsatz. Trainer Saban Uzun setzt in der Verteidigung auf die Leihgabe vom FC Bayern, Julia Landenberger. Außerdem verstärkt Nina Räcke, aus Essen gekommen, die Defensive der Leipzigerinnen. Im Mittelfeld startet Julia Pollak, ebenfalls von den Bayern gekommen.In der Offensive spielen neben Vanessa Fudalla, die in der vergangenen Zweitliga-Saison die meisten Tore erzielte, die aus Meppen gewechselte Lydia Andrade sowie Sandra Starke vom VFL Wolfsburg. Diese Elf darf sich heute schon einmal, unabhängig vom Endergebnis, in die Vereinsgeschichte eintragen. Sie sind nämlich die ersten elf Spielerinnen, die ein Bundesligaspiel für RB Leipzig absolvieren.

Daniel Weber setzt im ersten Spiel der neuen Saison gleich auf vier Neuzugänge in der Startelf. Janina Hechler, die ehemalige Frankfurterin, beginnt in der Defensive, Martina Wiankowska, von Turbine Potsdam gekommen, im Mittelfeld. Auch im Sturm vertraut der Coach auf die beiden neuen, Dóra Zeller vom BK Häcken und Natalia Padilla-Bidas aus Servette. Auf Spielerinnen wie Manjou Wilde, Selina Cerci und Adriana Achcińska muss Daniel Weber allerdings noch verletzungsbedingt verzichten. Ansonsten ist das Team rund um Kapitänin Sharon Beck eingespielt und auf den Saisonstart vorbereitet.

Das Warten hat ein Ende, für beide Teams geht es heute in die neue Bundesliga-Saison. Die Gastgeberinnen, die die letzte Spielzeit auf dem neunten Tabellenplatz abschlossen, haben in dieser Saison ein klares Ziel: mit dem Abstiegskampf wollen sie diesmal nichts zu tun haben. Trainer Daniel Weber, der im Sommer aus der Jugendakademie des FC Bayern München in die Domstadt wechselte, soll dafür der entscheidende Mann sein. Für die Leipzigerinnen, die in der zweiten Liga letztes Jahr souverän den Meistertitel gewinnen konnten, ist es heute die Premiere im Oberhaus des deutschen Frauenfußballs. Dementsprechend geht die Mannschaft von Trainer Saban Uzun euphorisch an die neue Aufgabe heran.

90′ +3 Fazit:

Das war's! Der 1. FC Nürnberg kann das eigene Niveau aus der ersten Hälfte nicht halten und muss sich nach 90 Minuten mit einer kleinen Packung von 1:5 geschlagen geben. Keine zweite Minuten dauerte es nach Wiederanpfiff, bis die Werderanerinnen die Partie drehten, woraufhin Nürnberg augenscheinlich keine Chance mehr hatte. Nicht bemessen am Spielstand, aber am Auftreten der Gäste. Spätestens nach dem 1:3 herrschte Unordnung in der fränkischen Hintermannschaft, sodass die norddeutschen Damen ohne sich groß anzustrengen noch zwei Treffer draufpacken konnten. Hausicke startet mit einem Doppelpack überragend in die Saison. Neben ihr sind die jeweils Doppel-Vorlagengeberinnen Lührßen und Hahn zu nennen, die die Clubberinnen so gut wie nicht in den Griff bekamen. Bremen startet fulminant in die Saison, der Club sollte sich für die Zukunft an der eigenen Leistung des ersten Durchgangs orientieren. Ein schönes Fußball-Wochenende noch!

90′ +3 Spielende

90′ +1 Gelbe Karte für Amira Dahl (Werder Bremen)

Dahl möchte etwas übermotiviert früh eine Gegnerin vom Ball trennen, geht dabei aber deutlich zu energisch vor und kommt zu spät. Auch diese Verwarnung geht in Ordnung.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

89′ Es geht auf den Abpfiff zu, gelingt den Bremerinnen noch der sechste Treffer?

86′ Direkt im Anschluss folgt die nächste hohe Hereingabe, diesmal von rechts. Hinten im Fünfer landet diese auf dem Kopf der ungedeckten Hausicke. Die Kapitänin und Doppeltorschützin möchte uneigennützig per Kopf eine Mitspielerin bedienen, findet aber eine Verteidigerin.

85′ Aus dem Zentrum heraus wird die links völlig freistehende Kunkel in Szene gesetzt und bringt die Kugel mit links halbhoch und scharf in die Mitte. Diesmal ist keine Abnehmerin zur Stelle.

83′ Das Spiel plätschert im gewohnten Rahmen vor sich her. D. h., Werder spielt locker aber trotzdem zielstrebig nach vorne und würde gerne das halbe Dutzend vollmachen. Bei Nürnberg gilt es, Moral an den Tag zu legen.

80′ Gelbe Karte für Michelle Ulbrich (Werder Bremen)

In der 80. Minute zückt Karoline Wacker die erste Gelbe Karte der Begegnung. Nürnberg kann sich mal kurz aus der Umklammerung befreien und im Zentrum wird Dešić bedient. Bremen ist weit aufgerückt, Ulbrich ist mit die letzte Verteidigerin und fürchtet, geschlagen zu werden. Deshalb zieht sie die entwischende Dešić zu Boden und nimmt die Verwarnung in Kauf.

78′ Einwechslung bei Werder Bremen: Lena Dahms

78′ Auswechslung bei Werder Bremen: Rieke Dieckmann

78′ Einwechslung bei Werder Bremen: Melina Kunkel

78′ Auswechslung bei Werder Bremen: Nina Lührßen

76′ Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Medina Dešić

76′ Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Elena Mühlemann

74′ Tooor für Werder Bremen, 1:5 durch Amira Dahl

Nicht lange nach ihrer Einwechslung beim Profi-Debüt knipst Amira Dahl zum ersten Mal, wobei sie sich hierfür herzlichst bei den Nürnbergerinnen bedanken kann. Unerwartet kratzt Meyer links in der Box kurz vor dem Aus die Kugel von der Linie und bugsiert sie ohne großen Druck nochmal auf den kurzen Pfosten zu. Keeperin Krammer hält die Arme auf und ist bereit zuzupacken - dauert aber viel zu lange. Dahl sprintet dazwischen und spitzelt das Leder mit den Zehenspitzen ins lange Eck.

73′ Neben Hahn stach und sticht v. a. auch Nina Lührßen heraus. Die Linksfüßerin sorgt das ganze Spiel über bereits für Wirbel und Verteidiger-Probleme auf der linken Seite, und bereitete die anderen beiden Tore vor.

71′ Für Amira Dahl hat übrigens Chiara Hahn, die nach Wiederanpfiff nicht zu stoppen war und bei zwei Treffern assistierte, den Platz verlassen.

70′ Die Nürnberger Hintermannschaft leistet sich weiterhin zahlreiche Aufbaufehler, dennoch hält sie am spielerischen Ansatz fest.

69′ Einwechslung bei Werder Bremen: Christin Meyer

69′ Auswechslung bei Werder Bremen: Sophie Weidauer

68′ Die angesprochene Dahl stellt ihre Fähigkeiten ein erstes Mal unter Beweis. Nach schneller Kombination kommt der Flachpass aus dem Rückraum nach halbrechts in die Box. Mit dem ersten Kontakt kontrolliert sie das Leder mit rechts und legt es gleichzeitig zum Abschluss vor. Mit dem zweiten schließt sie druckvoll mit links ab, der Versuch ist allerdings zu zentral.

68′ Das einzige Ziel des Clubs kann im Moment sein, nicht noch einen Gegentreffer zu kassieren.

66′ Bei Bremen bringt Trainer Horsch nach 64 Minuten die 17-jährige Amira Dahl, die als großes Talent im Frauenfußball gilt. Die junge Offensivakteurin kam vom HSV.

65′ Einwechslung bei Werder Bremen: Amira Dahl

65′ Auswechslung bei Werder Bremen: Chiara Hahn

64′ Der nächste gefährliche Abschluss. Wirtz ist als erste bei einem zweiten Ball zentral am Sechzehner, verzieht mit dem Innenrist aber deutlich. Der Ball fliegt sehr weit rechts neben den Kasten.

63′ Club-Coach Oostendorp reagiert auf seine zusammenbrechende Hintermannschaft und wechselt erneut zwei frische Kräfte ein.

62′ Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Weronika Kaczor

62′ Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Kerstin Bogenschütz

62′ Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Nadja Burkard

62′ Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Emma Kusch

59′ Tooor für Werder Bremen, 1:4 durch Maja Sternad

Es geht Schlag auf Schlag. Hahn ist auf der rechten Seite so gut wie nicht zu stoppen und tankt sich wieder bis in die Box und zur Grundlinie vor. Flach legt sie in den Fünfer quer, wo die eingewechselte Sternad ebenfalls nur ihren Fuß hinhalten muss.

58′ Die Gäste lassen nicht nach und nutzen in der Offensive die ihnen gelassenen Räume. Rechts im Strafraum setzt sich Hahn einmal mehr durch, nagelt das Spielgerät aus schrägem Winkel mit rechts dann aber nur ans Seitennetz.

55′ Tooor für Werder Bremen, 1:3 durch Lina Hausicke

Es scheint, als hätten die Bremerinnen die gegnerische Hintermannschaft vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ohne große Gegenwehr dringt Lührßen auf der linken Seite bis kurz vor die Grundlinie vor. Von dort gibt sie das Leder ohne große Schärfe flach an den kurzen Pfosten, wo Hausicke ihren Laufweg hinmacht. In ihrem Tempo muss sie nur noch ihren linken Fuß im richtigen Moment reinhalten, um die Hüterin im langen, rechten Eck flach zu schlagen. Die Vorentscheidung?

53′ Trotz des hohen Drucks möchte sich der Club immer noch spielerisch befreien. Keine sinnvolle Herangehensweise in Anbetracht der zahlreichen Ungenauigkeiten und Ballverluste in Durchgang Nummer eins.

51′ Werder nimmt den Schwung, die Euphorie von den beiden schnellen Treffern mit und drängt den Underdog nun sehr aggressiv hinten rein.

49′ Ein kleiner Nachtrag: FCN-Trainer Oostendorp wechselte zur Halbzeit bereits zweimal.

47′ Tooor für Werder Bremen, 1:2 durch Lina Hausicke

Lange hat es nicht gedauert nach Wiederanpfiff. Die Norddeutschen knüpften direkt an das Ende er ersten Halbzeit an und übten Druck auf die gegnerische Hintermannschaft aus. Dann ist es wieder eine Flanke, die den Hausherrinnen um die Ohren fliegt. Von der rechten Außenbahn bringt Hahn die Flanke mit rechts auf den kurzen Pfosten. Dort setzt sich Kapitänin Hausicke ohne große Schwierigkeiten im Luftzweikampf durch und manövriert die Kugel per Kopf unhaltbar ins rechte Eck. Spiel gedreht!

46′ Einwechslung bei Werder Bremen: Maja Sternad

46′ Auswechslung bei Werder Bremen: Lisa Josten

46′ Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Vanessa Haim

46′ Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Rebekka Salfelder

46′ Einwechslung bei 1. FC Nürnberg: Marina Scholz

46′ Auswechslung bei 1. FC Nürnberg: Nele Bauereisen

46′ Es geht hinein in den zweiten Durchgang!

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +2 Halbzeitfazit:

Beim Comeback der Clubfrauen in der Bundesliga geht es bei der Begegnung mit den Damen von Werder Bremen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause. Der "Liga-Neuling" war die ersten zehn Minuten um ein eigenes Aufziehen des Spiels bemüht, was allerdings wohl eher an den Bremerinnen lag, die sich die ganze Angelegenheit erstmal aus einer passiveren Rolle anschauten. Nachdem sie im Anschluss dann deutlich aktiver wurden und sich auch die besseren Chancen erarbeiteten, erzielte Mai nach einem Freistoß von der rechten Seite unerwartet den umjubelten ersten Treffer in der Bundesliga nach 23 Jahren. Die Freude wurde 23 Minuten später dann durch den hochverdienten Bremer Ausgleich durch Weidauer wieder etwas limitiert, dennoch kann die Oostendorp-Elf mit dem 1:1 zur Pause zufrieden sein. Gleichzeitig muss er sich und seine Akteurinnen vermutlich aber auf eine zweite Hälfte einstellen, in der der Gast noch einen Zahn zulegen wird.

45′ +2 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Auch in der Nachspielzeit halten die norddeutschen Spielerinnen den Druck oben und setzen ihr Angriffspressing fort. Der FCN wäre gut beraten, wenn er das Spielgerät einfach mal nach vorne kloppen würde.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44′ Im Anschluss an den Ausgleich ist keine Veränderung des Bildes zu erkennen. Auch wenn der Club mit dem Spielstand zur Halbzeit eigentlich zufrieden sein kann, spielt der Treffer den Frauen von der Weser natürlich sehr in die Karten.

43′ Alles wieder auf Null. Kurz vor der Halbzeitpause sind wir so schlau wie zuvor. Der Ausgleich ist hochverdient.

40′ Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Sophie Weidauer

Es hatte sich angedeutet und diesmal ist es so weit. Nina Lührßen schlägt von der linken Außenbahn eine wunderbare Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort wurde Weidauer völlig vergessen und aus gut fünf Metern köpft die Stürmerin ohne Gegenwehr und große Probleme rechts an Keeperin Krammer vorbei ins Netz. Nichts zu machen für die Schlussfrau.

38′ Nachdem eine einstudierte Freistoßtaktik der Bremerinnen aus ungefähr 25 Metern geblockt wird, taucht im Anschluss Walkling mit Raum und Ball im zentralen Rückraum aus. Der Abschluss rutscht ihr allerdings über den Schlappen und rauscht deutlich rechts am Tor vorbei.

36′ Weder aus dem Freistoß noch aus den beiden darauffolgenden Eckstößen können die Norddeutschen Kapital schlagen. Die Flankenversuche häufen sich aber deutlich. Werder wird zwingender.

34′ Sophie Weidauer holt auf der rechten Außenbahn einen Freistoß heraus. May hatte das Nachsehen und musste die vorbeieilende Außenspielerin per Foul stoppen.

32′ Die Gäste finden in ihren Angriffsversuchen wieder besser in ihren Rhythmus. Die teilweise vielversprechenden Kombinationen können sie bisher aber nicht richtig zu Ende bringen.

30′ Auf Höhe der Mittellinie muss Dieckmann einen wichtigen Zweikampf führen. Nach einer eigenen Ecke fliegt Bremen ein Konter um die Ohren, im Zentrum wird Kusch gesucht und auf die Reise geschickt. Dieckmann riskiert fast alles und setzt zu einer energischen Grätsche an - mit Erfolg! Mit einem harten, aber fairen Tackling erobert sie die Kugel.

29′ Beim anschließenden Standard wird es aber nicht gefährlich.

29′ Mit einem schönen diagonalen, halbhohen Querpass von halblinks vor der Box nach halbrechts hinein, setzt Mai Kusch in Szene. Diese versucht, das Leder mit rechts noch einmal nach innen zu legen, wird dabei aber gestört - die Kugel springt vom Verteidigerinnenbein ins Toraus.

26′ Nach einem kurzen Schütteln geht es aber weiter für die Clubberin.

25′ Wieder schenkt die Heimmannschaft sehr früh das Leder her. Diesmal ist es Mühlemann, die mit dem Rücken zum Spielfeld kurz vor dem eigenen Strafraum von zwei Bremerinnen attackiert und vom Ball getrennt wird. Der anschließende überhastete Abschluss trifft Innenverteidigerin Schmidt mit voller Wucht am Kopf, das Spiel wird unterbrochen.

23′ Unbeirrt übernimmt der Favorit wieder die spielbestimmende Rolle. Die ersten Angriffsversuche nach dem Gegentor versanden allerdings alle. Er ist auf der Suche nach seinem Rhythmus von vor der 17. Minute.

21′ ... und die Grün-Weißen sind nun gefordert. Wie stecken sie den unerwarteten Rückschlag weg?

20′ Wie so oft im Fußball ist es auch im Max-Morlock-Stadion bislang also so, dass die eine Mannschaft gefährliche Chancen kreiert und die andere ein Tor erzielt. Nach 23 Jahren Abstinenz bejubelt das Frankenland den ersten Treffer des Clubs in der Frauen-Bundesliga! ...

17′ Tooor für 1. FC Nürnberg, 1:0 durch Franziska Mai

Und dann zappelt die Kugel auf einmal im Netz des Bremer Kastens! Die scharf auf den kurzen Pfosten gezogene Hereingabe können die Bremerinnen nicht aus der Box klären und über einen von Steck abgefälschten Klärungsversuch springt das Leder zu Mai. Aus gut zehn Metern und zentraler Position fackelt diese nicht lange und versenkt das Spielgerät mit dem rechten Vollspann flach halblinks im Tor. Der Abschluss war auch noch mindestens einmal abgefälscht und Hüterin Peng wäre wohl ohnehin nicht mehr rangekommen.

16′ Auf der rechten Außenbahn enteilt Franziska Mai ihrer Gegenspielerin und wird von hinten per Grätsche gefällt. Es gibt Freistoß in aussichtsreicher Position.

14′ Wieder taucht die quirlige Lisa Josten im gegnerischen Sechzehner auf, wird von Bogenschütz am Elfmeterpunkt aber entscheidend gestört, sodass ihr Drop-Kick ohne viel Schärfe rechts am Tor vorbeibugsiert.

11′ Nach den ersten zehn Minuten wendet sich das Blatt. Werder hat genug von der Abtastphase und schaltet einen Gang hoch. Dadurch provoziert die Horsch-Truppe Aufbaufehler, wie in diesem Fall von Brunmair, die den Ball unmittelbar vor dem eigenen Strafraum vertändelt, da sie viel zu langsam reagiert. Zu ihrem Glück kann eine Teamkollegin einschreiten und den Ball aus dem Gefahrenbereich klären, bevor es so richtig gefährlich wird.

9′ Auf der anderen Seite versuchen die Fränkinnen schnell umzuschalten, mit einem Tiefenpass wird Kusch in das Laufduell mit der letzten Verteidigerin, die in diesem Fall Lührßen ist, geschickt. Die Stürmerin wird entscheidend gestört, dann geht aber sowieso die Fahne der Assistentin hoch - Abseits.

8′ Im Anschluss an den Eckstoß, die Spielerinnen befinden sich noch zu einem Großteil am Nürnberger Strafraum, kommt die Flügelspielerin erneut an ähnlicher Stelle an die Kugel. Sie kann das auftitschende Leder aber nicht kontrolliert auf den Kasten bringen und verzieht aus etwas mehr als zehn Metern - der Ball rauscht knapp über den Querbalken.

7′ Nun dringt Bremen zum ersten Mal in den gegnerischen Sechzehner ein und direkt wird es gefährlich. Josten hat kurz vor der Grundlinie rechts in der Box viel Platz, ihre Flanke wird allerdings zur Ecke geblockt.

5′ Emma Kusch vom FCN setzt früh in der Begegnung ein Zeichen und bedeutet den Bremerinnen: "Hier wird sich mal überhaupt nichts geschenkt!" Früh im Aufbauspiel geht die Nummer 9 energisch in den Zweikampf mit Hausicke, kommt aber etwas zu spät und verteilt einen kurzen Bodycheck. Es geht mit Freistoß Bremen weiter.

5′ Auf der rechten Seite wird Lara Schmidt kurz vor der Grundlinie in Szene gesetzt, ihre Hereingabe wird allerdings sofort geblockt und der Ballbesitz wechselt.

4′ Bremen agiert zunächst abwartend und passiv, möchte sich den Gegner vielleicht erstmal "anschauen".

3′ Die Nürnbergerinnen versuchen zu Beginn, das Spiel selbst in die Hand zu nehmen, kommen mit ihren ersten Aufbauversuchen aber noch nicht kontrolliert nach vorne.

2′ Beide Teams treten in den gewohnten Farben auf: Nürnberg in Weinrot und Schwarz, Bremen in Grün und Weiß.

1′ Das Schiedsrichtergespann um Karoline Wacker gibt die Partie frei!

1′ Spielbeginn

Es ist alles angerichtet, gleich kann es losgehen!

Man darf sehr gespannt sein auf den Auftakt dieser beiden Teams, was auch daran liegt, dass man kaum Prognosen vor dieser Auseinandersetzung treffen kann. Als Aufsteiger ist Nürnberg sicherlich in der Außenseiter-Rolle. Ob sich das auf dem Platz auch so zeigen wird, bleibt abzuwarten!

Beide Teams absolvierten eine Vorbereitung, die sich sehen lassen kann. Nürnberg schlug u. a. Ajax Amsterdam sowie Union Berlin, gegen das sich Bremen in einem Test geschlagen geben musste. Ansonsten heimsten die Damen von der Weser nur Siege ein, auch wenn die Gegner nicht die namhaftesten waren.

Die TSG Hoffenheim demonstriert im ersten Saisonspiel gegen den MSV Duisburg ihre Stärke und gewinnt mit 9:0! Duisburg konnte defensiv nur in den ersten 15 Minuten dagegenhalten und hatte danach große Probleme mit den schnellen und technisch starken Hoffenheimerinnen. Kössler erzielte allein drei Treffer und auch die Einwechselspielerinnen gaben ein gutes Bild von der TSG ab, die damit ein erstes Statement in dieser Spielzeit setzt.

90′ Spielende

Während die norddeutschen Frauen wie angesprochen einen Pokalerfolg feiern konnten, mussten die heutigen Gastgeberinnen bereits den ersten Rückschlag einstecken: Sie schieden beim alten Liga-Konkurrenten Carl Zeiss Jena mit 0:1 aus. Davon werden sie sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen lassen. In dieser Liga werden wir (...) niemanden unterschätzen, wir kommen als Underdog in die Liga. Wir werden aber alles reinhauen“, verspricht Elena Mühlemann.

89′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 9:0 durch Nicole Billa

Was ein Treffer nochmal für die TSG! Aber da kam von den Gästen auch keine Gegenwehr. Kössler schlägt aus dem rechten Halbfeld eine butterweiche Flanke an den zweiten Pfosten, wo Billa zu viel Platz hat und den Ball per Volley mit der rechten Innenseite ins obere rechte Eck schiebt.

86′ Gelbe Karte für Jeleaugh Rosa (MSV Duisburg)

Rosa kommt gegen Krumbiegel auf der linken Seite zu spät.

84′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 8:0 durch Nicole Billa

Es wird bitter für die Zebras: Leimenstoll schlägt von dem linken Strafraumeck eine Flanke in die Mitte, die dann noch unglücklich von einer Duisburgerin vor die Füße von Billa abgefälscht wird. Die Offensivspielerin pflückt sich das Leder stark herunter und schießt es dann wuchtig ins Netz zum 8:0.

83′ Für das erste Ligaspiel sieht das bei der Heimelf schon sehr eingespielt aus. Auch die eingewechselten Spielerinnen fügen sich sehr gut ein.

Beim Vorjahres-Achten fallen wie schon beim Pokalerfolg über Borussia Mönchengladbach Sehan, Wichmann und Mahmoud verletzungsbedingt aus. Hinzu kommt Brandenburg, die aufgrund muskulärer Probleme passen muss. Mit Wirtz (Bayer Leverkusen) und Peng (Levante) stehen zwei Neuzugänge beim Team von Coach Horsch in der Startelf.

80′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 7:0 durch Vanessa Leimenstoll

Die eingewechselte Vanessa Leimenstoll legt noch einen Treffer nach und das war schön gespielt! Jill Janssens beweist rechts am Strafraumrand Übersicht und schlägt eine perfekte Flanke an den langen Pfosten, wo Leimenstoll per Aufsetzer einnickt.

78′ Nochmal ein Eckball für die TSG: Nicolle Billa bringt den Ball hoch an den zweiten Pfosten, wo ihre Teamkolleginnen diesen aber nicht unter Kontrolle bringen können. Es geht weiter mit einem Abstoß für die Zebras.

Nachdem der 1. FC Nürnberg erst vor zwei Jahren aus der Regional- in die 2. Bundesliga aufgestiegen war, gelang ihm nach nur zwei Jahren der große Coup, der sie als Vizemeister zurück ins deutsche Oberhaus beförderte. "Die Vorfreude ist unendlich groß. Wir haben die Wochen sehr hart trainiert, haben an vielen Dingen gearbeitet. Es kribbelt einfach richtig“, erklärt Sommer-Neuzugang Medina Dešić. Die 29-Jährige ist gleichzeitig die erfahrenste Akteurin von Neu-Trainer Thomas Oostendorp und kam vom Mit-Aufsteiger RB Leipzig.

76′ Der anschließende Freistoß missglückt Jana Feldkamp komplett und fliegt deutlich über das Tor ins Toraus.

75′ Gelbe Karte für Allie Hess (MSV Duisburg)

Hess mit dem taktischen Foul, 20 Meter vor dem eigenen Kasten.

74′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Michaela Specht

74′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Marta Cazalla

72′ Die Partie ist natürlich längst entschieden. Hoffenheim spielt munter weiter auf das Duisburger Tor, auch wenn sie vielleicht nicht mehr das höchste Tempo gehen.

Die Aufstellungen wurden bekanntgegeben und könnten wie gewohnt unter gleichnamigen Reiter eingesehen werden. Überraschend steht bei den Clubfrauen Nele Bauereisen nach ihrem Außenbandriss zu Beginn der Vorbereitung schon wieder in der Anfangsformation für den ersten Härtetest.

71′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Jill Janssens

71′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Mara Alber

71′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Vanessa Leimenstoll

71′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Gia Corley

68′ Allie Hess schmeißt sich mit allem, was sie hat, in einen hohen Ball aus dem Rückraum. Doch sie trifft den Ball mit dem Kopf nicht mehr entscheidend, sodass Martina Tufeković den Ball abfangen kann.

66′ Gelbe Karte für Natalie Muth (MSV Duisburg)

Muth geht etwas überhastet in den Zweikampf mit Diehm am gegnerischen 16er und sieht Gelb.

65′ Hoffenheim zeigt sich weiter spielfreudig und bereitet der Duisburger Defensivreihe Kopfschmerzen.

63′ TSG-Coach Stephan Lerch schenkt Maier und Memeti eine Pause und nimmt sie vom Feld. Für sie kommen Krumbiegel und Billa in die Partie.

62′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Paulina Krumbiegel

62′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Leonie Maier

61′ Einwechslung bei 1899 Hoffenheim: Nicole Billa

61′ Auswechslung bei 1899 Hoffenheim: Ereleta Memeti

58′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 6:0 durch Emilie Henriksen (Eigentor)

Duisburg fällt völlig auseinander und die TSG hebelt mit einem langen Steilpass aus der eigenen Hälfte die gesamte Defensivkette der Zebras aus. Corley kann frei auf den gegnerischen Kasten zulaufen und legt dann quer zur mitgelaufenen Kössler. Henriksen sprintet dazwischen und versucht zu klären, doch fälscht ihn unhaltbar ins eigene Tor ab.

57′ Einwechslung bei MSV Duisburg: Miray Cin

57′ Auswechslung bei MSV Duisburg: Meret Günster

57′ Einwechslung bei MSV Duisburg: Jelena Prvulović

57′ Auswechslung bei MSV Duisburg: Yvonne Zielinski

56′ Einwechslung bei MSV Duisburg: Natalie Muth

56′ Auswechslung bei MSV Duisburg: Kaitlyn Parcell

Nachdem sich die Damen des SC Freiburg und des FC Bayern München zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2023/24 vor über 13.000 Zuschauenden am gestrigen Abend nach einer enorm spannenden und umkämpften Schlussphase mit 2:2 trennten, können wir uns heute auf das Comeback der Club-Frauen in der deutschen Elite, was den Frauenfußball betrifft, freuen! Vor gut 24 Jahren absolvierten sie die letzte und auch einzige Bundesliga-Spielzeit, weshalb die Freude nach dem so lang ersehnten Wiederaufstieg verständlicherweise keine Grenzen kannte. Heute bekommen es die Fränkinnen mit Werder Bremen zu tun, das die letzte Spielzeit mit vier Punkten Abstand auf den ersten Abstiegsplatz als Achter beschloss.

55′ Hoffenheims Offensive zeigt sich direkt zu Beginn der neuen Saison bereits sehr abgeklärt. Sie dominieren die Duisburgerinnen nach Belieben.

52′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 5:0 durch Melissa Kössler

Weiter geht das Torfestival! Melissa Kössler steht nach einem Eckball von der linken Seite am langen Pfosten völlig allein und kann den Ball souverän flach ins linke untere Eck schieben.

50′ Immerhin mal ein offensives Lebenszeichen des MSV's. Allie Hess hält aus über 30 Metern einfach mal drauf, doch der Schuss ist kein Problem für die Hoffenheier Torhüterin.

49′ Wie schon in Halbzeit eins, spielt nur die TSG. Der MSV kommt kaum aus der eigenen Hälfte heraus.

46′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 4:0 durch Melissa Kössler

Hoffenheim legt direkt nach! Und wieder ist es die Kombination zwischen Ereleta Memeti und Melissa Kössler, die zum Tor führt. Kössler legt sich den Ball zentral vor dem gegnerischen 16er technisch stark vor und schießt ihn dann mit rechts flach ins untere Eck.

Hallo und herzlich willkommen zum 1. Spieltag der Frauen-Bundesliga an diesem Spätsommer-Samstag! In der zweiten Begegnung des heutigen Tages treffen der 1. FC Nürnberg und Werder Bremen aufeinander. Anpfiff im Max-Morlock-Stadion ist um 14 Uhr.

46′ Einwechslung bei MSV Duisburg: Sammy Jerabek

46′ Auswechslung bei MSV Duisburg: Julia Kappenberger

46′ Weiter geht's in Sinsheim!

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +4 Halbzeitfazit:

Die TSG Hoffenheim führt zur Pause völlig verdient mit 3:0 gegen einen in der Defensive oft überforderten MSV Duisburg. Zwar spielten die Gäste in der Anfangsviertelstunde noch gut mit und hatten selber durch einen Fehler im Hoffenheimer Aufbauspiel die große Chance auf die Führung, doch spätestens mit dem 0:1 in der 18. Minute offenbarten die Zebras in der Defensive große Schwachstellen. Gegen schnelle und technisch starke Hoffenheimerinnen liefen sie nur noch hinterher und hatten Glück, dass die TSG nur noch zwei Tore nachlegte.

45′ +4 Ende 1. Halbzeit

45′ +1 Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Mara Alber

Kurz vor der Pause noch das 3:0! Memeti hat in der Zentrale wieder einmal zu viel Platz und kann den Ball durchstecken in den Lauf von Alber, die wenige Meter vor dem Tor das Spielgerät locker flach ins rechte Eck schiebt.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43′ Nach einem kurz ausgeführten Eckball bekommt Hoffenheim einen Freistoß am rechten Strafraumeck zugesprochen. Die Hereingabe von Feldkamp prallt im Gewühl ab vor die Füße von Corley, die es mit einem Direktschuss aus zehn Metern probiert. Doch der Ball fliegt weit über die Querlatte.

41′ Köster legt aus der Zentrale heraus klasse auf links außen, wo die aufgerückte Meier viel Platz hat und aus spitzem Winkel den Ball ans Außennetz schießt.

40′ Wenige Minuten vor der Pause nehmen die Gastgeberinnen etwas den Fuß vom Gaspedal. So können die Gäste sich wieder etwas mehr stabilisieren.

37′ Die Zebras laufen nur noch hinterher und müssen in der Defensive aufpassen, dass die TSG sie nicht überrollt.

34′ Das muss das 3:0 sein! Melissa Kössler ist wieder einmal frei durch, schießt jedoch aus zehn Metern Entfernung knapp neben den rechten Pfosten.

32′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Melissa Kössler

Hoffenheim spielt zu schnell für die Gäste! Alber läuft auf rechts außen allen davon und legt dann ab in Richtung Elfmeterpunkt, wo Kössler völlig frei steht und nur noch einzuschieben braucht.

29′ Die TSG wird immer besser und kommt wieder blitzschnell über Memeti, die durchsteckt auf Alber. Doch der Schuss der Offensivkraft aus zehn Metern ist zu zentral, um die Duisburger Torhüterin wirklich zu prüfen.

26′ Kurze Trink- und Verschnaufpause in Sinsheim.

24′ Auf der anderen Seite zeigt die TSG eine schnelle Reaktion: Corley spielt aus dem rechten Rückraum eine starke Flanke in den Lauf von Kössler, die den Ball per Volley aus vollem Lauf ein paar Meter über die Latte schießt.

23′ Von den Zebras kommt offensiv jetzt wenig. Vielleicht geht etwas über einen Standard: Von der linken Seitenauslinie aus bringt Vanessa Fürst den Ball direkt aufs Tor. Doch Keeperin Martina Tufeković kann den etwas zu zentral geschossenen Ball sicher fangen.

21′ Hoffenheim wird ihrer Favoritenrolle gerecht und kontrolliert den MSV über weite Strecken der jetzigen Phase.

18′ Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Jana Feldkamp

Die TSG führt mit 1:0! Die Heimelf setzt sich im gegnerischen 16er fest und Melissa Kössler kann den Ball von der Grundlinie aus in den Rückraum ablegen. Allie Hess fälscht den Ball unglücklich in die Füße von Jana Feldkamp ab, die aus wenigen Metern das Spielgerät mit dem linken Fuß direkt ins linke Eck schießt.

16′ Gelbe Karte für Meret Günster (MSV Duisburg)

Die Mittelfeldspielerin des MSV zerrt Memeti zu Boden und sieht deshalb die erste Verwarnung des Spiels.

14′ Die Partie hat sich nun etwas beruhigt und beide Teams versuchen durch ein geordnetes Aufbauspiel langsam nach vorne zu kommen.

11′ Durch ein hohes Mittelfeldpressing schaffen sich die Gäste etwas Entlastung und setzen die Gegnerinnen unter Druck.

8′ Immer wieder kommt die TSG mit toll gespielten Steilpässen in den Duisburger Strafraum. Da müssen die Zebras höllisch aufpassen.

6′ Das war ein turbulenter Start in dieses Spiel. Beide Teams gehen gleich voll in die Offensive.

3′ Auch der MSV hat direkt die erste Top-Chance! Hoffenheim verliert den Ball leichtfertig im eigenen Aufbauspiel, sodass Yvonne Zielinski von halblinks in den 16er ziehen kann und völlig frei vor dem Tor den Ball hauchzart flach neben den linken Pfosten schießt.

1′ Nach 30 Sekunden direkt die erste Chance für die Gastgeberinnen! Memeti schickt aus der Zentrale heraus die schnelle Corley hinter die Defensivkette. Corley kann frei aufs Tor zulaufen, doch wird im letzten Moment von der herauslaufenden Keeperin entscheidend am Abschluss gestört.

1′ Los geht's!

1′ Spielbeginn

MSV-Coach Thomas Gerstner kann für diese Saison auf das Grundgerüst der letzten Saison bauen. Fast alle Stammspielerinnen konnten gehalten werden und auf der anderen Seite schlugen sie gleich neunmal auf dem Transfermarkt zu. Der prominenteste Neuzugang dürfte Alexandra Emmerling von Bayer Leverkusen sein, die immerhin schon die Erfahrung von 82 Erst- und Zweitligaspielen besitzt.

Wie bereits in der letzten Saison, zählt für den MSV Duisburg nur der Klassenerhalt. Im Sommer 2022 schafften die Zebras nach einem Jahr in der 2. Bundesliga den sofortigen Wiederaufstieg in das Oberhaus, welches sie auch in diesem meist schwereren zweiten Jahr halten wollen.

Personell müssen sie einige prominente Abgänge verkraften. So verließen unter Anderem die Abwehrspielerinnen Luana Bühler und Katharina Naschenweng die TSG. Auch im Mittelfeld sind den Kraichgauern mit Chantal Hagel und Tine De Caigny wichtige Stammkräfte weggebrochen. Sie ersetzen sollen Nationalspielerin Leonie Maier, die Spanierin Marta Cazalla und im Mittelfeld Chiara D'Angelo.

Für die TSG ist das Saisonziel klar: sich weiter in der Spitzengruppe der Bundesliga zu etablieren. Nach einem starken vierten Platz in der letzten Saison, sind die Ambitionen bei den Hoffenheimern dementsprechend hoch. Auch die Vorbereitung verlief für die Truppe von Trainer Stephan Lorch durchaus positiv. Sie holten unter Anderem ein Remis gegen den FC Bayern München und gewannen beim Grasshopper Club aus Zürich. Allein gegen den SC Freiburg verloren sie mit 2:3.

Nur ungefähr vier Monate sind vergangen, nach dem letzten Aufeinandertreffen der TSG und der Zebras. Es war damals der letzte Spieltag der vergangenen Saison und der MSV kämpfte zu dem Zeitpunkt noch um den Klassenerhalt. Trotz einer 0:1-Niederlage schafften sie es, aufgrund der anderen Ergebnisse, gerade so die Liga zu halten. Und wie es der Zufall will, stehen sie nun erneut den Hoffenheimern gegenüber.

Dann ist das Spiel aus, was haben wir für eine Partie gesehen, Freiburg und Bayern trennen sich mit 2:2. Bis zum Schluss haben die Gastgeberinnen clever und mit viel Leidenschaft verteidigt, mit Ablauf der regulären Spielzeit viel dann aber doch noch der Treffer für den Favoriten. So war alles angerichtet für den Auftakterfolg, bis Fölmli mit der letzten Aktion und purem Willen den Ausgleich erzielte. Diese Eröffnungspartie der Frauen-Bundesliga war Werbung pur vor einer tollen Kulisse. So können wir uns auf diese Saison freuen. Weiter geht es für die Münchnerinnen gegen Köln, Freiburg muss in Duisburg ran. Das war es dann auch schon von diesem Spiel, ein schönes Wochenende.

90′ +8 Spielende

90′ +7 Tooor für SC Freiburg, 2:2 durch Svenja Fölmli

Das gibt es doch nicht, die Nachspielzeit ist um und dann fällt doch noch der Ausgleich. Vobian kommt rechts am Sechzehner glücklich an die Kugel, weil Tainara nicht richtig klärt. Der Schuss wird noch abgeblockt, fällt so aber Fölmli vor die Füße. Aus der Drehung versenkt die Stürmerin das Spielgerät aus zwölf Metern rechts unten. Das Dreisamstadion rastet aus.

90′ +7 Die Gastgeberinnen bekommen keinen richtigen Angriff mehr hin, die Kräfte fehlen aber auch. Bayern spielt es clever runter.

90′ +6 Gelbe Karte für Lina Magull (Bayern München)

Magull bringt Punsar im Mittelfeld taktisch zu Fall. Dafür sieht sie noch die Gelbe Karte.

90′ +4 Aus der zweiten Reihe schießt Vobian auf das Tor, Grohs kann den zwar nicht sicher parieren, hat letztlich aber keine Probleme damit. Die Torhüterin der Bayern wirkt nicht wirklich sattelfest.

90′ +3 Stegemann muss länger behandelt werden, hat wohl einen Krampf. Sie geht aber natürlich wieder rein.

90′ +1 Es gibt sofort den letzten Wechsel bei Freiburg. Zicai, die sehr gut gespielt hat, wird durch Punsar ersetzt. Jetzt werfen die Gastgeberinnen alles nach vorne.

90′ +1 Einwechslung bei SC Freiburg: Milla Punsar

90′ +1 Auswechslung bei SC Freiburg: Cora Zicai

90′ Sechs Minuten gibt es obendrauf. Gelingt Freiburg hier noch das Comeback?

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

90′ Tooor für Bayern München, 1:2 durch Katharina Naschenweng

Da ist tatsächlich die Führung für die Bayern. Schüller wird links in die Lücke geschickt und schlenzt das Leder an den rechten Pfosten. Von dort hüpft die Kugel zu Naschenweng, die aus zehn Metern halblinker Position abzieht. Das Spielgerät schlägt rechts unten ein. Kassen hat keine Chance. Was ist das bitter für Freiburg.

89′ Die Ecke von rechts kann zunächst geklärt werden, dann kommt aber Dallmann an die Kugel. Diese nimmt sie aus 13 Metern halblinker Position direkt, jagt das Spielgerät aber klar drüber. Der war aber auch schwer zu nehmen.

88′ Von links segelt eine Flanke in den Strafraum, Axtmann kann jedoch vor Harder klären. Es gibt erneut eine Ecke für Bayern.

86′ Endlich schaffen die Gastgeberinnen etwas Entlastung, fahren einen Konter über Zicai und Hoffmann. Letztlich spielen sie es aber viel zu unklar und Bayern kann ohne Probleme klären. Dennoch, diese Aktion ist auch für die Zuschauer, die sofort wieder mitgehen.

85′ Die Gäste rennen an, ohne sich wirkliche Chancen herauskombinieren zu können. Freiburg geht auf dem Zahnfleisch, wirft aber alles rein. So verteidigen sie das Tor mit viel Leidenschaft immernoch durchaus clever.

84′ Gelbe Karte für Janina Minge (SC Freiburg)

Minge kommt gegen Schüller zu spät und haut sie im Mittelfeld um. Dafür wird nun auch sie verwarnt.

83′ Direkt danach hat Gwinn dann auch Feierabend, auch Stanway geht raus. Magull und Hansen sind für die letzten Minuten mit dabei.

83′ Einwechslung bei Bayern München: Lina Magull

83′ Auswechslung bei Bayern München: Georgia Stanway

83′ Einwechslung bei Bayern München: Tuva Hansen

83′ Auswechslung bei Bayern München: Giulia Gwinn

83′ Gelbe Karte für Giulia Gwinn (Bayern München)

Es gibt die erste Gelbe Karte der Partie. Gwinn stoppt Zicai im Mittelfeld taktisch und wird dafür verwarnt.

82′ Von der linken Seite bringt Dallmann eine Ecke in die Mitte, doch Minge kann klären. Die Standards sind nicht wirklich gefährlich.

81′ Weiterhin versucht es Freiburg flach hinten heraus, Gudorf kann sich rechts mit einem guten Kontakt freispielen. Nach der Mittellinie ist mit den Angriffen dann aber Schluss, dieses mal ist Naschenweng Endstation.

78′ Der Druck wächst und wächst, doch wirklich können die Münchnerinnen nicht durchkommen. Freiburg verteidigt leidenschaftlich, muss sich aber langsam um die Entlastung sorgen, denn sonst wird es eng.

77′ Die Wechsel bei Freiburg haben auch wieder für Verschiebungen gesorgt. Karl rückt nach links hinten, dafür übernimmt Gudorf rechts in der Viererkette.

76′ Kurz darauf tauschen auch die Bayern. Die umtriebige aber glücklose Bühl geht raus, dafür soll Dallmann das entscheidende Tor bringen.

76′ Einwechslung bei Bayern München: Linda Dallmann

76′ Auswechslung bei Bayern München: Klara Bühl

75′ Merk reagiert und nimmt zwei weitere Wechsel vor. Kayikci und Müller, die beide viel gearbeitet haben, machen Platz für Hoffmann und Vobian.

75′ Einwechslung bei SC Freiburg: Selina Vobian

75′ Auswechslung bei SC Freiburg: Hasret Kayikci

75′ Einwechslung bei SC Freiburg: Giovanna Hoffmann

75′ Auswechslung bei SC Freiburg: Marie Müller

74′ Auf der rechten Seite tanzt Schüller mit tollen Tricks zwei Gegenspielerinnen aus und gibt anschließend zu Harder weiter. Der Pass ist aber nicht optimal und so kann Schasching dazwischen gehen.

72′ Von Freiburg gibt es kaum noch Aktionen nach vorne, die Kräfte scheinen nachzulassen. Nun gilt es, weiterhin clever zu verteidigen und diesen Punkt zu sichern, der allemal ein Erfolg wäre.

70′ Mal wieder eine gute Chance! Im Nachgang einer Ecke von rechts kommt Gwinn glücklich am Fünfmeterraum mit dem Rücken zum Tor an die Kugel und setzt zum Fallrückzieher an. Kassen war aus ihrem Kasten herausgekommen und ist so vom Lupfer überrascht, der jedoch erst hinter der Latte runterfällt.

69′ Mehrere Flanken bringt Gwinn von der rechten Seite herein, da fehlt es aber noch an der Präzision. So hat Freiburg keine Probleme mit den Hereingaben.

68′ Als die Zuschauerzahl von knapp 13.500 verkündet wird, brandet Jubel auf. Die Stimmung im Dreisamstadion ist wirklich sehr gut.

67′ In der zentralen Position bekommt Stanway einen Abpraller und versucht es sofort aus 20 Metern. Sie verzieht aber klar und kann damit auch nicht für richtige Gefahr sorgen.

65′ Zudem geht Fölmli in den Sturm, dafür rückt Zicai nach links raus. Unterdessen liegt Schasching auf dem Boden und muss behandelt werden.

63′ Nun wechseln auch die Gastgeberinnen. Fölmi und Axtmann ersetzen Steuerwald und Steinert. Dass Merk in der zentralen Verteidigung wechselt, ist dann doch bemerkenswert.

63′ Einwechslung bei SC Freiburg: Svenja Fölmli

63′ Auswechslung bei SC Freiburg: Judith Steinert

63′ Einwechslung bei SC Freiburg: Alina Axtmann

63′ Auswechslung bei SC Freiburg: Samantha Steuerwald

63′ Die zweiten Bälle landen immer öfter bei den Gästen, der Druck nimmt damit weiter zu. Von rechts zieht Baijings in die Mitte, ihr Schuss segelt aber doch klar links drüber.

62′ Etwas glücklich kommt Bayern zur nächsten Chance. Eine Flanke von rechts wehrt Stegemann nur unzureichend ab, so kommt Harder rechts im Sechzehner zum Zug. Die Direktabnahme aus sieben Metern rutscht ihr aber über den Spann und verfehlt das Ziel so klar.

60′ Sehr stark setzt sich Zicai links gegen Gwinn durch, anschließend kommt Müller zur Flanke. In der Mitte kann dann aber Bayern klären, am Ende liegt dann zudem eine Abseitsstellung vor.

58′ Es gibt den ersten Wechsel der Partie. Baijings ersetzt die doch glücklose Lohmann.

58′ Einwechslung bei Bayern München: Jill Baijings

58′ Auswechslung bei Bayern München: Sydney Lohmann

57′ Naschenweng fasst sich aus halblinker Position ein Herz und zieht ab. Der Versuch wird beinahe zur flachen Hereingabe, am Elfmeterpunkt verpasst Schüller jedoch.

56′ Wenn die Breisgauerinnen im zweiten Durchgang gefährlich werden, dann über Konter. Was man ihnen aber wirklich anrechnen muss, ist, dass sie äußert selten zu Befreiungsschlägen greifen, sondern es meist über flaches Spiel hinten heraus versuchen.

55′ Aus dem linken Halbfeld hebt Bühl einen Freistoß auf den zweiten Pfosten. Dort rutscht die Kugel zu Viggósdóttir durch, die ist davon aber zu überrascht und kann das Spielgerät nicht auf den Kasten bringen.

52′ Jetzt ist auch mal wieder Freiburg vorne. Minge spielt von links Müller am linken Strafraumeck an. Die fasst sich ein Herz, jagt das Spielgerät aus 20 Metern aber doch deutlich rechts oben vorbei.

51′ Lohmann gewinnt einen Ball hoch auf der rechten Seite gegen Müller und will direkt Schüller schicken. Die wäre alleine vor Kassen, der Pass ist aber etwas zu lang und erreicht die Mitspielerin so nicht.

50′ Der Druck ist gleich hoch. Schüller schickt Bühl links in den Strafraum, die von der Grundlinie wieder in die Mitte geben will. Das Spielgerät landet aber nur bei Kassen.

48′ Bühl bringt die Ecke von links herein, diese ist jedoch viel zu lange und bringt so keine Gefahr. Es gibt aber Einwurf auf der rechten Seite für Bayern, der aber ebenfalls ungefährlich bleibt.

47′ Die Bayern agieren gleich wieder nach vorne, Harder erspielt sich über links eine Ecke. Es ist die vierte für die Gäste.

46′ Dann geht es auch schon weiter. Beide Teams sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +1 Halbzeitfazit:

Ohne weitere nennenswerte Aktion geht es in die Pause, zwischen Freiburg und Bayern steht es 1:1. Die Gastgeberinnen sind, getragen vom Publikum, gut reingekommen und dann durch einen individuellen Fehler von Viggósdóttir in Führung gegangen. Danach übernahmen dann aber die Gäste das Kommando und verdienten sich den Ausgleich. Insgesamt ist es eine intensive und spannende Partie, in der der Favorit durchaus noch zulegen muss, soll es einen Sieg geben. Bis gleich.

45′ +1 Ende 1. Halbzeit

45′ Eine Minute gibt es im ersten Durchgang obendrauf. Schüller steht bei einem langen Ball unterdessen im Abseits.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44′ Von der linken Seite bringt Bühl eine Ecke weit auf de zweiten Pfosten. Dort kommt Harder angeflogen und kommt auch zum Kopfball, kann diesen aber nicht richtig drücken. So geht die Kugel klar vorbei.

42′ Auf der linken Seite hat Zicai etwas Platz, sie legt an den Sechzehner zu Schasching ab. Deren Schuss wird jedoch geblockt, auch der Nachschuss von Kayikci kommt nicht durch.

41′ Im Mittelfeld steckt Gudorf clever auf Kayikci durch, die sofort Zicai mit einem Chipball sucht. Viggósdóttir ist aber zur Stelle und klärt die Situation souverän, kann die Angreiferin ablaufen.

40′ Die Ecke segelt in die Mitte, wo sich Schüller auch durchsetzen, das Spielgerät aber nicht gefährlich auf das Tor bringen kann. Gelingt einem Team hier vor der Pause noch die Führung?

39′ Von links will Naschenweng in die Mitte flanken, bleibt aber an Karl hängen. Es gibt eine Ecke für die Bayern.

38′ Es gibt eine Unterbrechung, weil Gudorf behandelt werden muss. Nach kurzer Pause kann sie dann aber weitermachen, Freiburg ist wieder komplett.

36′ Pfosten! Müller erobert am eigenen Strafraum die Kugel gegen die ausrutschende Bühl. Damit marschiert sie in die gegnerische Hälfte und schließt aus 25 Metern zentraler Position ab. Das Spielgerät klatscht flach an den linken Pfosten, war Grohs dabei aber auch durchgerutscht, den muss sie eigentlich halten. So ist es Glück für Bayern.

33′ Die Gastgeberinnen laufen ab der Mittellinie richtig an, bis dahin darf Bayern in Ruhe spielen. Das Publikum honoriert jeden gewonnenen Zweikampf, wie zum Beispiel gerade von Müller gegen Harder.

31′ Die Bälle in die Schnittstellen kommen bei den Münchnerinnen noch nicht richtig. Da passt das Timing nicht, weshalb die Kugel bei Kassen oder im Toraus landet.

29′ Es ist ein sehr intensives Spiel, indem Bayern nun wirklich da ist und die Spielkontrolle hat. Ein Pass von Stanway rechts in die Gasse ist zu ungenau und landet im Toraus.

27′ Und gleich nochmal Freiburg. Die Breisgauerinnen gewinnen die Kugel schnell zurück, Karl setzt sich rechts mit einem Beinschuss durch. Anschließend bringt sie das Spielgerät scharf und flach nach innen, findet aber keine Abnehmerin.

26′ Nun mal wieder die Gastgeberinnen, nach einem langen Ball hat Gudorf auf der rechten Seite viel Platz. Ihre Hereingabe kann dann aber Zadrazil klären.

25′ Auf der linken Seite setzt sich Naschenweng clever gegen Karl durch und flankt anschließend in die Mitte. Dort kann sich Schüller aber nicht durchsetzen, weshalb keine Gefahr entsteht.

23′ Der Druck der Münchnerinnen ist auch ohne die großen Chancen vor dem Ausgleich größer geworden. Jetzt versuchen sie schnell nachzulegen, Freiburg schafft es kaum noch, sich sinnvoll zu befreien.

21′ Tooor für Bayern München, 1:1 durch Lea Schüller

Und dann gibt es doch den Ausgleich. Einen langen Ball in den Strafraum bekommen die Freiburgerinnen einfach nicht geklärt, mehrere Versuche scheitern. Letztlich hüpft das Spielgerät so etwas glücklich zu Schüller, die aus zwölf Metern zentraler Position abschließt. Ihr Schuss schlägt links unten ein, Kassen kann nur noch leicht ablenken, aber nicht abwehren.

20′ Tainara und Viggósdóttir sammeln viele Ballkontakte, indem sie sich das Spielgerät hin und her schieben. Es fehlt das Tempo.

17′ Der FCB kann die Gastgeberinnen nun mal wirklich hinten reindrücken, doch ein langer Ball aus dem rechten Halbfeld von Stanway landet nur im Toraus. Noch haben die Gäste kein wirkliches Mittel gegen die Freiburger Defensive.

15′ Es gibt die nächste Chance für die Gäste. Stanway spielt einen guten Ball links in den Sechzehner zu Harder, die eigentlich alleine vor Kassen auftaucht. Anstatt den Abschluss zu suchen gibt sie jedoch nochmal vom linken Fünfmeterraumeck in die Mitte, wo aber keine Mitspielerin mitgelaufen ist. So verpufft die Möglichkeit.

14′ Aus knapp 25 Metern zentraler Position versucht es Stanway mit einem Schuss. Der ist aber doch sehr harmlos und landet direkt bei Kassen.

12′ Die Anfangsphase ist sehr ansprechend, das hohe technische Niveau der beiden Teams zeigt sich. Von den Bayern muss als Favorit natürlich irgendwann noch mehr kommen, denn Freiburg spürt aktuell nicht wirklich großen Druck.

10′ Die große Chance zum Ausgleich! Von links flankt Naschenweng in den Sechzehner, zentral am Fünfmeterraum ist Lohmann eingelaufen und wird nicht aufgenommen. So kommt sie komplett alleine zum Abschluss, setzt das Spielgerät aus fünf Metern aber knapp drüber. Kassen hätte da nicht eingreifen können.

8′ Das Gegentor ist natürlich aus einem individuellen Fehler heraus entstanden, dennoch sind es gute Anfangsminuten der Freiburgerinnen. Das Stadion ist voll da und bei dem Tor ist hier förmlich alles explodiert.

6′ Tooor für SC Freiburg, 1:0 durch Janina Minge

Der Außenseiter geht in Führung und es ist ein sehr kurioser Treffer. Viggósdóttir will zu ihrer Torhüterin zurückspielen, der Ball landet aber direkt bei Zicai. Die zieht rechts in den Strafraum, geht mit einer Finte an Grohs vorbei, trifft aber aus zehn Metern nur den rechten Pfosten. Von dort hüpft die Kugel zu Minge, die aber aus sieben Metern an einer tollen Rettungstat von Zadrazil scheitert, die eine Monstergrätsche auspackt. Im dritten Versuch ist es dann aber wieder Minge, die das Spielgerät schlussendlich doch aus kurzer Entfernung über die Linie drückt.

5′ Die Gastgeberinnen lassen gut den Ball laufen, obwohl Bayern durchaus hoch anläuft, sind sie sicher im Aufbauspiel. Freiburg wiederum läuft ebenfalls hoch an, will den Münchnerinnen keinen Raum lassen, um in diese Partie zu finden.

3′ Aus dem Zentrum heraus spielt Stanway einen guten Ball rechts in den Lauf auf Gwinn. Deren Flanke bleibt aber an der ersten Gegenspielerin hängen.

2′ In Freiburg herrscht bestes Fußballwetter, das Stadion ist zudem sehr gut gefüllt. Zusammen mit der Zeremonie vor dem Spiel ist das ein überaus würdiger Rahmen für ein Eröffnungsspiel.

1′ Dann rollt der Ball auch schon, die Saison ist eröffnet. Freiburg hat angestoßen.

1′ Spielbeginn

Die Teams betreten in diesem Augenblick zusammen mit Schiedsrichterin Riem Hussein den Rasen. In wenigen Minuten kann das Spiel beginnen.

Beide Teams waren zuletzt bereits im DFB-Pokal im Einsatz. Freiburg gewann mit 2:1 bei Sand, die Bayern schlugen Andernach mit 2:0. Im direkten Vergleich haben meistens die Münchnerinnen die Oberhand, in der letzten Spielzeit gab es einen 3:0- und einen 8:2-Erfolg. Der letzte Sieg der Breisgauerinnen ist aus dem Februar 2018, das Kunststück wollen sie heute wiederholen.

Denn, das ist klar, Bayern München ist der große Favorit heute. Der Meister der vergangenen Saison hat sich, wie bereits erwähnt, äußerst hochkarätig verstärkt, um seinen Titel zu verteidigen und auch in der Champions League für Furore zu sorgen. Etwas überraschend kam vor einigen Tagen, dass die eigentliche Kapitänin Lina Magull ihr Amt niederlegen wird, auf eigenen Wunsch. Das soll eine starke Vorbereitung aber nicht trüben.

Freiburg, da muss man kein großer Prophet sein, wird es wahrscheinlich nicht werden. Die Breisgauerinnen haben einen großen Umbruch hinter sich, Ziel in dieser Spielzeit ist Konstanz reinzubringen nach zwei komplett unterschiedlichen Halbserien zuletzt. Am Ende sollte es ein Mittelfeldplatz werden. Schlüsselspielerin ist nach wie vor Janina Minge, vielleicht kann sie den letztjährigen Pokalfinalisten zu einem Überraschungserfolg am ersten Spieltag führen.

Endlich geht es wieder los möchte man sagen. Die WM hat jede Menge Lust auf mehr gemacht, packende Spiele, Außenseitersiege sowie eine fantastische Stimmung waren tolle Werbung für den Frauen-Fußball, auch den der Bundesliga, wenngleich die deutsche Mannschaft natürlich doch arg enttäuschte. Wer holt sich in diesem Jahr die Deutsche Meisterschaft?

Zu Beginn wollen wir einen Blick auf die Aufstellungen werfen. Bei Freiburg bringt Trainerin Theresa Merk mit Ally Gudorf und Julia Kassen zwei neue Spielerinnen in die Startelf. Rückkehrerin Selina Vobian muss ebenso wie die neuen Milla Punsar und Mia Büchele zunächst von draußen zuschauen. Bayern-Trainer Alexander Straus vertraut einem Neuzugang, der ist aber auch enorm hochkarätig. Pernille Harder fand den Weg an die Säbener Straße, dazu ist auch Eriksson neu, sitzt aber erst einmal draußen. Gwinn ist nach ihrer schweren Verletzung, die sie die Weltmeisterschaft gekostet hat, wieder dabei. Die neue Torhüterin Erin Nayler steht noch gar nicht im Kader.

Herzlich willkommen zurück in der Google Pixel Frauen-Bundesliga, am 1. Spieltag eröffnen der SC Freiburg und der FC Bayern München die Saison. Anstoß im Dreisamstadion ist um 18:15 Uhr!

Hallo aus Essen! Die heimische SGS empfängt am ersten Spieltag der neuen Saison Eintracht Frankfurt. Anpfiff ist am Sonntagabend um 18:30 Uhr.

Hallo aus Köln! Die Frauen des "Effzeh" bekommen es zum Auftakt der neuen Saison mit Zweitligameister RB Leipzig zu tun. Anpfiff im Franz-Kremer-Stadion ist um 14:00 Uhr!

Ein herzliches Hallo aus dem Frankenland! Die Frauen des 1. FC Nürnberg starten am Samstag gegen Werder Bremen in das Abenteuer Bundesliga.