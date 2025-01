Davis Cup: Deutsche Auswahl geht gegen Israel in Führung

Das ersatzgeschwächte deutsche Davis-Cup-Team steht vor dem Einzug in die zweite Runde. Auch ohne die Topspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff führt die Auswahl des Deutschen Tennis Bunds gegen Außenseiter Israel nach den ersten beiden Einzeln mit 2:0.

Bei Sieg wartet Großbritannien oder Japan

Maximilian Marterer sorgte mit einem 6:2, 5:7, 6:4 gegen Yshai Oliel für den hart erkämpften ersten Punkt. Anschließend legte Yannick Hanfmann mit 6:4, 6:4 gegen Daniel Cukierman nach. Am Samstag kann das Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz bereits für das entscheidende 3:0 sorgen.

Im Falle des Siegs geht es für Deutschland im September gegen Großbritannien oder Japan um den Einzug ins Finalturnier der besten acht Teams. Dieses wird im November erstmals in Bologna ausgetragen.

Zverev und Struff mussten passen

Zverev hatte für das Duell mit Israel frühzeitig abgesagt, um sich von den Australian Open zu erholen. In Melbourne hatte der Weltranglistenzweite das Finale erreicht, gegen den Italiener Jannik Sinner aber seinen ersten Grand-Slam-Triumph verpasst . Kurzfristig musste auch Struff wegen eines Infekts passen.

In der Arena von Vilnius blieben viele Plätze leer, so dass nur einige mitgereiste Fans für etwas Davis-Cup-Atmosphäre sorgten. Aufgrund der Sicherheitslage findet die Heimpartie von Israel in der litauischen Hauptstadt statt.