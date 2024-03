Tennis: Alcaraz trotzt Bienen und schlägt Zverev

Erst sorgte ein Bienenschwarm auf dem Tennisplatz für eine lange Unterbrechung, dann war für Alexander Zverev an dem ungewöhnlichen Abend nichts mehr zu holen. Beim ATP-Masters in Indian Wells musste sich der Olympiasieger aus Hamburg dem spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz im Viertelfinale mit 3:6, 1:6 geschlagen geben. Nach gut 90 Minuten reiner Spielzeit war es vorbei.

Bienenschwarm macht Alcaraz Angst

Fast zwei Stunden dauerte die Pause, nachdem die Bienen gekommen waren. Beim Stand von 1:1, neun Minuten waren gespielt, zog der Schwarm über den Centre Court und machte eine Fortsetzung des Duells zunächst unmöglich. Die Insekten hefteten sich an die TV-Kameras und attackierten auch Alcaraz.

Eine Biene auf dem Center Court in Indian Wells.

Als Alcaraz panisch einen Ausweg aus dem Bienenschwarm suchte, bot Zverev seinem verzweifelten Kontrahenten umgehend seine Hilfe an. "Carlos, komm rüber, hier sind keine Bienen", rief der deutsche Tennis-Star dem Wimbledon-Sieger zu - der auf dem Center Court in Indian Wells dann aber doch die Flucht in die Katakomben ergriff.