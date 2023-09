Sie trug ihn wieder: ihr blauer Einteiler ist sowas wie ihr Glücksbringer geworden. Caroline Wozniacki hatte ihn schließlich schon an, als sie ihre Partien der ersten und zweiten Runde bei den US Open in New York gewonnen hatte. Und nun besiegte Wozniacki in der zurückliegenden Nacht in ihrem dritten Match auch Jennifer Brady (USA) 4:6, 6:3, 6:1- und steht im Achtelfinale.