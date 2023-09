Vor dem Herren-Finale hatte das Endspiel im Frauen-Doppel stattgefunden. Laura Siegemund verpasste dabei ihren dritten Titel in New York knapp. Die 35-Jährige aus Metzingen verlor an der Seite der Russin Vera Swonarewa gegen Gabriela Dabrowski (Kanada) und Erin Routliffe (Neuseeland) 6:7 (9:11), 3:6. Vor drei Jahren hatten Siegemund/Swonarewa in New York triumphiert, die Schwäbin gewann zudem 2016 die Mixed-Konkurrenz in Flushing Meadows.