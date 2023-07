780 wären es für Maria gewesen, für Niemeier 430. Es hätte beide weit nach oben katapultiert in der Weltrangliste und Maria gar in die Region der gesetzten Spielerinnen. Das hätte der 35-Jährigen ganz andere Chancen auf der Tour ermöglicht, hat es aber nicht. Und so tritt sie ein Jahr später zwar als beste Deutsche, aber ungesetzt als Nummer 58 der Welt in London an. Daher ist ihre erste Gegnerin Sorana Cirstea aus Rumänien eben keine leichte.