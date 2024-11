Ärger über Tennisbälle: Zverev: "Viel schlechter geworden"

Alexander Zverev schien auf die Frage nach der Ballqualität bei den ATP-Finals gewartet zu haben. Nicht etwa, weil die Nummer zwei der Welt schlecht gespielt hatte. Im Gegenteil: Der 27-Jährige steht in Turin - beim Event der besten acht Spieler des Jahres - nach zwei gewonnenen Gruppenspielen kurz vor dem Einzug ins Halbfinale

Profis kritisieren Qualität und Nutzung der Bälle

Mit den Aussagen folgte er Turnierkollege Daniil Medwedew, der wegen der Ballqualität das Ende der Saison herbeisehnt und sogar während des Turniers in Turin zwischen dem ersten und zweiten Match komplett die Besaitung tauschte.

Auch Superstars wie Novak Djokovic und der kürzlich zurückgetretene Rafael Nadal hatten in der Vergangenheit die nachlassende Qualität und einen weiteren Kritikpunkt angesprochen: Zu viele unterschiedliche Ballmarken werden von Woche zu Woche auf der Profitour verwendet.

Zverev: Ball bis zu 60 Prozent langsamer

Er habe selbst Firmen zur Produktion befragt, so Zverev. Um Kosten zu sparen, benutzten die Firmen ein anderes Klebematerial. "Das macht die Bälle zwischen 30 und 60 Prozent langsamer im Vergleich zu vor der Pandemie", erklärte Zverev: "Nun verlassen Luft und Druck den Tennisball schneller."

Zverev: Verletzungen als Folge der Ballqualität

Das Material kann diese Komponenten nicht zusammenhalten. Der Ball "geht auf", wird also größer und Luft und Druck sinken drastisch. Die spielerische Konsequenz erklärte Medwedew:

Der Ball stirbt in der Luft nach zwei drei Metern und bremst beim Aufsprung ab.

Auf Anfrage von ZDFheute verwies die ATP auf Aussagen des "Chief Sporting Officer" der ATP, Ross Hutchins, in der New York Times. Der Zeitung sagte Hutchins, man habe realisiert, bei der Ballthematik Dinge besser machen zu können. Die neue Strategie: "Wir wollen in Zukunft eine Ballmarke für gewisse Saisonabschnitte und Untergründe benutzen."