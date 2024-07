Wimbledon: Zverev nach Sieg mit Jobangebot für Guardiola

Alexander Zverev steht zum dritten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale von Wimbledon: Der Olympiasieger setzte sich am Samstag im Drittrundenduell gegen den britischen Hoffnungsträger Cameron Norrie mit 6:4, 6:4, 7:6 (17:15) durch und überstand dabei auch einen Schreckmoment.

Zverev musste sich nach einem Sturz im zweiten Satz am linken Knie behandeln lassen und bekam später einen Tapeverband angelegt. Für einen Moment wurden Erinnerungen an seine schwere Knöchelverletzung bei den French Open 2022 wach - doch Zverev berappelte sich und brachte den Sieg durch. "Ich werde es checken lassen. Ich fühle mich in manchen Bewegungen etwas eingeschränkt", sagte die deutsche Nummer eins anschließend: "Aber ich war in der Lage, auf meinem Level weiterzuspielen."