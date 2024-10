Keine Weltranglistenpunkte wegen Roter Karte

Félix Lebrun hat Frankreich in ein Tischtennis-Land verwandelt. Der 17-Jährige begeistert mit Spielstil und Charisma. Nun fordert er einen Protagonisten der Topnation China heraus.

Keine Disqualifikation fürs Doppel

Doch der dänische Oberschiedsrichter Steen Andersen ließ Gnade walten. Am Sonntagnachmittag darf Lebrun an der Seite seines Bruder Alexis wieder an die Platte. Im Doppelendspiel geht es gegen die Schweden Anton Källberg und Truls Möregardh.