Olympia 2024: Timo Bolls zurückhaltender Abschied

Nach seinem emotionalen Abschied von der internationalen Tischtennis-Bühne stellte sich für Timo Boll noch die Frage nach seiner Zukunft. Das war in jenem Moment, als er sich an seine Anfänge erinnerte. Damals hatte er natürlich nicht geahnt, erst mit 43 Jahren als Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler der Geschichte nach seinen siebten Olympischen Spielen abzutreten.

0:3 im Viertelfinale gegen Schweden

Das war ein sehr heiterer Moment an einem Dienstagabend, von dem auch Bolls sehr zwiespältige Gefühlslage in Erinnerung blieb. Einerseits bedauerte er die deutliche 0:3-Niederlage der deutschen Mannschaft im Viertelfinale gegen Schweden zusammen mit Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu. Anderseits sprach aus Boll auch eine Erleichterung, dass es nun vorbei ist.

Vier Olympia-Medaillen

Dennoch konnte Boll am Ende seiner internationalen Karriere zufrieden Bilanz ziehen, und er tat das auf seine zurückhaltende Weise.

1:3-Niederlage gegen Vereinskollege Källberg

Boll war am Dienstag zunächst mit Qiu im Doppel angetreten. Nach Ovtcharov spielte er zudem das zweite Einzel. Doch ein weiteres Hinauszögern seines Karriereendes auf der internationalen Bühne war Boll nicht vergönnt.

Boll übermannt nach der Leere

Als Boll wenig später auf einem Stuhl saß, sei da "erstmal so eine gewisse Leere" gewesen, berichtete er später.

Die Sprechchöre des Publikums trieben ihm die Tränen in die Augen, "brutal übermannt" habe ihn die Situation.

Andererseits blickte Boll auch voller Freude der nun viel umfangreicheren Zeit mit seiner Familie und seinen Freunden entgegen. Nur in der Bundesliga wird er für Borussia Düsseldorf noch bis zum Vertragsende 2025 spielen.

Roßkopf über Bolls Lücke

"Gemütlich ausklingen" soll seine Karriere. Was danach kommen soll, will er in den kommenden ein, zwei Jahren herausfinden.