Tischtennis-EM: Benedikt Duda holt Silber

Die deutsche EM-Überraschung Benedikt Duda hat das Endspiel der Tischtennis-Europameisterschaften verloren. Der 30-Jährige unterlag dem Franzosen Alexis Lebrun in 0:4 Sätzen.

Am Ende fehlte nur der letzte Schritt. Der deutsche Außenseiter Benedikt Duda hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften für eine der größten Überraschungen der vergangenen Jahre gesorgt. Der 30 Jahre alte Bundesliga-Profi vom TTC Schwalbe Bergneustadt wurde in Linz erst im Finale in 4:0 Sätzen von dem Franzosen Alexis Lebrun gestoppt.