Einer der Höhepunkte der Triathlon-Saison steht bevor: der "größte Triathlon der Welt" im Herzen Hamburgs. Während sich die Organisatoren auf hunderttausende Fans einstellen, bietet das Event für viele Profisportler eine der letzten großen Trainingsmöglichkeiten vor Olympia in Paris . Außerdem steht die Entscheidung um einen WM-Titel auf dem Programm. Das ZDF zeigt die Rennen am Samstag und Sonntag im Livestream

Welche Wettkämpfe finden statt?

In der Hansestadt finden verschiedene Wettkämpfe statt: Neben den zentralen WTCS-Einzelrennen der Männer und Frauen sind dies offene Rennen für tausende Hobbyathleten, ein Wettkampf der Para-Sportler sowie die Triathlon-Weltmeisterschaft für Mixed-Staffeln. Hier will die deutsche Auswahl am Sonntag ihren WM-Titel verteidigen

Was ist das Besondere am Triathlon Hamburg?

Das liegt auch an den Fans: Die Organisatoren rechnen wie in den vergangenen Jahren mit rund 250.000 Zuschauern an der Strecke. Schon allein daher seien die Rennen in Hamburg "immer spektakulär", sagt Unger. "Es ist wirklich ein Triathlon-Festival."