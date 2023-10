Anschließend dürfte ein wenig Waldhonig an den Griff des ZDF-Mikrofons geraten sein, das der Turner direkt nach seiner Übung in die Hand gedrückt bekam. Drei Wochen ist es her, seit der gebürtige Bayer sich in Antwerpen zum ersten deutschen Turn-Weltmeister seit Fabian Hambüchen 2007 am Reck kürte.