Wintersport: Die Highlights der kommenden Saison 2024/2025

Oktober 2024

27. 10. Weltcup-Saisonstart Ski Alpin Sölden



November 2024

16. 11. Weltcup-Saisonstart Skeleton

22. 11. Weltcup-Saisonstart Skispringen

30. 11 Weltcup-Saisonstart im Biathlon, Rennrodeln, Snowboard-Alpin, Langlauf und Nordische Kombination



Dezember 2024

07. 12. Weltcup-Saisonstart im Bob

28. 12. – 6. 1. Vierschanzentournee im Skispringen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen.



Januar 2025

9. – 12. 1. Weltcup Biathlon Oberhof

15. – 19. 1. Weltcup Biathlon Ruhpolding

24. – 26. 1. Weltcup Ski Alpin Kitzbühel



Februar 2025

4. - 16. 2. Weltmeisterschaften Ski alpin in Saalbach/Hinterglemm

6. - 8. 2. Weltmeisterschaften Rodeln in Whistler

12. - 23. 2 Weltmeisterschaften Biathlon in Lenzerheide

23. 2 Saisonfinale Rodeln

25. 2. - 8. 3 Nordische Ski-WM in Trondheim



März 2025

01. - 15. 3. WM Bob und Skeleton Lake Placid

17. - 30. 3. Weltmeisterschaften im Snowboard und im Freeski St. Moritz

23. 3. Saisonfinale im Biathlon, Langlauf und Nordische Kombination

30. 3. Saisonfinale im Skispringen