Fußball: Regeländerung für mehr Vereinstreue von Talenten

Der deutsche Fußball will durch eine Anpassung der Ausbildungsentschädigungen die Vereinstreue hoffnungsvoller Nachwuchstalente fördern. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilten, gelte ab dem 1. Februar 2025 eine neue Vereinbarung über Schutz und Förderung der Ausbildung von Nachwuchsspielern. Alle 58 Klubs mit anerkannten Leistungszentren (LZ) hätten diese mit dem Ziel "einer verbesserten Talentförderung" bereits unterzeichnet.

"Die Entwicklung eigener Jugendspieler, im besten Fall in seinem sozialen Umfeld, muss einen deutlich höheren Stellenwert genießen als der LZ-Tourismus – also der Wechsel zwischen den Leistungszentren", sagte Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport des DFB. Die Vereinbarung sei "ein gemeinschaftlich starkes Zeichen zur Förderung der Nachwuchsarbeit", sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz. Der Fokus liege künftig mehr "auf einer langfristigen Spielerausbildung".

Für viele junge Fußballer in Deutschland endet der Karriere-Traum in der Sackgasse oder sie müssen große Umwege in Kauf nehmen. Andere Länder machen vor, wie es besser geht.

12.09.2024 | 12:56 min