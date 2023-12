Durch Trockenheit, Verdichtung und intensive Landwirtschaft wird immer mehr Boden abgetragen. Besonders sichtbar ist das in den Alpen.

"Bei Boden ist es halt so, alles was jetzt verloren geht, ist dann weg und ist nicht für unsere Generation und auch für die nächsten Generationen nicht mehr erneuerbar", so Sabine Kraushaar. 10.12.2023 | 1:27 min