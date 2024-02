Strack-Zimmermann : Taurus: Verweigerungshaltung bei Scholz?

02.02.2024 | 11:14 |

"Ich glaube schlicht, dass er es nicht will, weil er nicht will", äußert sich Strack-Zimmermann zu der Weigerung von Scholz, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern.