Fiat muss zahlen: Später Schadensersatz für Wohnmobile

Arbeit an einem Fahrzeug der Wohnmobilfirma Knaus Tabbert aus Bayern. Ihre Geschäftsführer wandten sich im Abgasskandal an die CSU.

Es war ein trüber Apriltag 2016, als in Flensburg zwei Manager vom Autozulieferer Bosch beim Kraftfahrtbundesamt vorstellig wurden. Der Abgasskandal brodelte da schon ein halbes Jahr. Zeit genug für Bosch, um festzustellen, dass man doch nicht ganz so unbeteiligt war wie bis dahin behauptet. Das damalige Besprechungsprotokoll liegt ZDF frontal vor.

Die Bosch-Manager schwärzen an jenem Apriltag den italienischen Autobauer Fiat an. Bosch hatte für Fiat die Diesel-Software geliefert - mitsamt einer besonders dreisten Abschalteinrichtung: 22 Minuten nach Motorstart wird die Abgasreinigung einfach eingestellt. Der offizielle Abgaslabortest dauert 20 Minuten.

Bereits 2016 berichtete ZDF frontal von Boschs Verstrickung im Abgasskandal. 18.10.2016 | 8:53 min

BGH sieht Anspruch auf Schadensersatz von Fiat

Doch erst jetzt, so scheint es, fällt Fiat die Abgasmanipulation auf die Füße. In seinem Urteil vom 27. November spricht das oberste Gericht einem Verbraucher grundsätzlich Schadensersatz zu. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht einen Anspruch auf Schadensersatz von Fiat, wenn dem Käufer ein Reisemobil mit illegaler Abschalteinrichtung verkauft wird.

Was Scheuer und Dobrindt damit zu tun haben

2016 befürchtete das Unternehmen, das Kraftfahrtbundesamt könnte die Reisemobile nicht mehr genehmigen. Die Geschäftsführer aus Bayern schrieben deshalb am 25. Mai einen Brief an die CSU-Landesleitung, an Andreas Scheuer, und verwiesen darin auf die "freundlichen persönlichen Kontakte zwischen Ihnen und unserer Firma" - das sei immerhin "ein Unternehmen aus Ihrer niederbayerischen Heimat" und wichtiger Arbeitgeber der Region. Auch dieser Brief liegt ZDF frontal vor.