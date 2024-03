GDL ruft zu neuem Bahnstreik ab Dienstag auf

Nach dem Streik ist vor dem Streik: Nachdem die Flugbegleitergewerkschaft Ufo neue Ausstände für kommende Woche angekündigt hat, drohen auch bei der Deutschen Bahn neue, kurzfristige Warnstreiks. Die Bahn hatte dies mit einem Gesprächsangebot an die GDL versucht zu verhindern. Sie legte allerdings auch kein neues Angebot vor, wie gefordert.

Bahn: "Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch"

Kurz vor Ablauf einer von der Lokführergewerkschaft GDL gesetzten Frist hatte die Deutsche Bahn diese am Abend nochmals zu neuen Verhandlungen zur Beilegung des festgefahrenen Tarifstreiks eingeladen - offenbar ohne Effekt.

In einer Pressemitteilung hatte die Bahn mitgeteilt: "Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird". Für den Fall einer Ablehnung durch die GDL regte das Unternehmen eine formale Schlichtung an.