Frankfurter Buchmesse: #BookTok sorgt für frischen Wind

Ist das Glas nun halbvoll oder halbleer? Wenn man mit den Verantwortlichen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels spricht, dann stellen sie natürlich die guten Zahlen in den Vordergrund. Der Umsatz ist 2023 um 2,8 Prozent gestiegen. Klingt gut. Zwar kein dickes Plus, aber immerhin.

Die weltweit größte Buchmesse hat in Frankfurt am Main begonnen. Im Fokus steht auch, wie man im digitalen Zeitalter neue Leser gewinnen kann.

Kinder- und Jugendbücher und Belletristik im Trend

Das heißt: keinerlei Zuwachs in 13 Jahren - trotz massiv gestiegener Preise und hoher Inflation. Es kaufen also weniger Menschen Bücher , aber jene, die noch kaufen, geben mehr Geld dafür aus.

#BookTok: Büchervermarktung über Social Media

Insbesondere New-Adult-Romane haben einen regelrechten Boom ausgelöst. Sie sprechen junge Erwachsene an, vor allem Frauen, und handeln meist von Verliebtsein, Einsamkeit, Identitätssuche und allem, was beim Übergang von der Jugend ins Erwachsenenalter das Leben ausmacht.

Befeuert wird dieser Trend auf TikTok unter dem Hashtag #BookTok. Hier finden sich unzählige Kurzvideos, in denen Bücher vorgestellt und angepriesen werden. Die Videos werden millionenfach angeklickt. Ein riesiger Lesezirkel: Umfragen zufolge entdeckt über ein Drittel der Leser Bücher über Social Media

Lesekompetenz von jungen Menschen sinkt

Auf der Frankfurter Buchmesse tragen sie diesem Trend Rechnung. In einer neuen Halle sind 8.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche nur für dieses Genre reserviert. Ein Trend, der Hoffnung gibt, findet Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

KI übernimmt Assistenzfunktionen

Es ist aber noch keine echte Kreation. Wir Menschen spüren, wenn wirkliche Kreativität am Werk ist.

Insofern muss die Buchbranche von dieser Seite noch keine große Gefahr befürchten. Zumindest noch nicht - wer will schon voraussagen, was KI bei diesem rasanten Entwicklungstempo in ein paar Jahren zu leisten vermag.