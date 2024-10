Menschen in Deutschland lesen weniger - 27 Minuten am Tag

Immer weniger Freizeit am Tag verbringen die Menschen in Deutschland mit Büchern und Zeitungen.

In Deutschland wird weniger gelesen als früher. 27 Minuten am Tag verbringen Menschen ab zehn Jahren im Durchschnitt mit dem Lesen von gedruckten oder digitalen Medien, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dabei handelt es sich um ein Ergebnis der Zeitverwendungserhebung 2022 anlässlich der Frankfurter Buchmesse , die an diesem Dienstag eröffnet wird.

Zehn Jahre zuvor lasen die Menschen in Deutschland noch fünf Minuten mehr am Tag: Nach der Zeitverwendungserhebung 2012/2013 waren es im Schnitt noch 32 Minuten.

Ausschlafen und dann zum Beispiel raus in die Natur – das machen die Deutschen angeblich am liebsten in der Freizeit. Der aktuelle Freizeitmonitor zeigt aber ein anderes Bild.

Mehr Bücher als Zeitungen

Frauen und Mädchen lesen den Angaben zufolge mehr als Männer und Jungen. "Während erstere zuletzt im Schnitt 30 Minuten am Tag mit Lesen verbrachten, waren es bei letzteren 24 Minuten", so das Statistikamt.

Ältere Menschen lesen mehr

Die Zeitverwendungserhebung findet rund alle zehn Jahre auf freiwilliger Basis statt. Alle teilnehmenden Haushaltsmitglieder ab zehn Jahren dokumentieren an drei vorgegebenen Tagen - davon zwei Wochentage und ein Tag am Wochenende - ihre Aktivitäten in einem Tagebuch oder in einer App.