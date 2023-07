Warum Chinas Exporte einbrechen

"Eine Ursache ist die Immobilienkrise in China", sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. "Sie strahlt auf andere Bereiche der Wirtschaft ab und verunsichert viele Konsumenten. Außerdem hat das Vertrauen in die Wirtschaftspolitik der Regierung nachgelassen. Das liegt an dem Hickhack in der Corona-Politik und auch am Vorgehen der Regierung gegen die Tech-Industrie". Nach dem Aufstieg und der Expansion großer Unternehmen und Digitalplattformen hat Peking in den vergangenen Jahren die Regulierungsschrauben in dem Sektor stark angezogen.