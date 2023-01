In Folge des Ukraine-Krieges ist die Inflation mit steigenden Preisen an den Energiemärkten in die Höhe geschossen. Um sie zu bekämpfen haben große Zentralbanken wie die amerikanische FED und die Europäische Zentralbank die Zinsen deutlich angehoben. Das führt zu steigenden Finanzierungskosten für Investor*innen. Entsprechend sitzt das Geld bei ihnen nicht mehr so locker wie zuvor in der lang anhaltenden Nullzinsphase.