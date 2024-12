Frankfurter Flughafen: Mammutprojekt Terminal 3 im Plan

Noch ist der Terminal 3 am Frankfurter Flughafen eine Baustelle. Ab 2026 sollen jedes Jahr bis zu 25 Millionen Passagiere hindurchgechleust werden.

Sicherheitsschuhe, Bauarbeiter-Helm und ein entspannter Ton - so präsentiert sich Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, als er über die riesige Baustelle des neuen Terminal 3 am Frankfurter Flughafen führt. "Wir liegen gut im Zeitplan", sagt er - und schiebt gleich noch einen Satz hinterher, der im Zusammenhang mit Großbaustellen für deutsche Ohren fast schon nach einem Wunder klingt: "Wir werden auch kostentechnisch im Rahmen bleiben."

Terminal 3 soll Ostern 2026 startklar sein

Schulte steht vor einem riesigen, gläsernen Gebäudekomplex, der hier in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft wurde. Der Rohbau ist bereits abgeschlossen. Mehrere Kilometer Autobahn und Bahntrassen wurden verlegt, damit in der Spitze dann 25 Millionen Passagiere jährlich durch das Terminal geschleust werden können. Zum Vergleich: Damit wäre allein das Terminal 3 größer als der gesamte alte Berliner Flughafen Berlin-Tegel.

Die Suche nach qualifizierten Arbeitskräften ist schwer, auch am Frankfurter Flughafen. Fraport, der Betreiber des Flughafens, hat sich deshalb etwas einfallen lassen.

Vier Milliarden Euro soll der Bau insgesamt kosten - er gilt als eines der teuersten, privat finanzierten Infrastrukturprojekte in ganz Europa. Ein Mammutprojekt also, das um Ostern 2026 herum abgeschlossen sein und für Passagiere geöffnet werden soll.

Erste Abschnitte bereits fertiggestellt

Harald Rohr, Projektleiter für den Ausbau des Terminal 3, erklärt beim Rundgang, man arbeite hier an einem "State-of-the-Art"-Terminal. Zwar hängen hier und da noch ein paar Kabel von der Decke, aber was bereits zu sehen ist, beeindruckt durchaus. Die rundum gläsernen Piers etwa, die das Hauptgebäude mit den Gates und Flugzeugen verbinden. Teilweise sind diese schon fertig und behördlich abgenommen - selbst die in Deutschland berühmt-berüchtigten Brandschutzvorgaben wurden bisher noch nicht zu einem ernsthaften Problem.