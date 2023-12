1,7 Milliarden mehr: Warum Stuttgart 21 noch teurer wird

Bahn versprach Kostendeckel bei 4,5 Milliarden Euro

Der Umbau des Bahnknotens in Stuttgart, der die Errichtung eines unterirdischen Bahnhofs vorsieht mit insgesamt 56 Kilometer Tunneln, war erst nach einer Volksabstimmung wieder in Schwung gekommen. Wählerinnen und Wählern versprach die Bahn damals einen Kostendeckel bei 4,5 Milliarden.

Auf Deutschlands größter Baustelle arbeiten aktuell bis zu 6.000 Bauarbeiter. 17.06.2023 | 3:04 min

S21: Verbesserungen sorgen für Kosten

Ein Teil der Mehrkosten fließt mittlerweile in Verbesserungen, die die Bahn auf Hinweise der Projektkritiker in die Planung aufgenommen hat - etwa die verbesserte Gleisführung am Stuttgarter Flughafen oder an der Abzweigung Richtung Tübingen.