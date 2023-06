Wer im Moment in Stuttgart am Hauptbahnhof zu den Zügen kommen will, der muss einen ziemlichen Umweg in Kauf nehmen. In einem weiten Bogen führt ein Steg um das alte, komplett entkernte Bahnhofsgebäude herum zu den Bahnsteigen. Ohne mehr Zeit einzuplanen, geht es nicht - und das schon seit Monaten.