Ford in Köln schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit

Ford führt ab der kommenden Woche in seinem Kölner Werk Kurzarbeit ein, wie der Autobauer dem ZDF bestätigte. Ford werde bei der Bundesagentur für Arbeit aufgrund der sich rasant verschlechternden Marktbedingungen für Elektrofahrzeuge Kurzarbeit beantragen, so eine Sprecherin.

Kurzarbeit zunächst bis zu den Weihnachtsferien

Die deutsche Autoindustrie ist in einer strukturellen Krise. Die Nachfrage in Europa und China ist eingebrochen, Versäumnisse bei der Transformation hin zur W-Mobilität machen sich bemerkbar.

Ford setzt in Köln auf E-Autos

Der Autobauer hat wie die gesamte Branche mit einer Absatzschwäche in Deutschland und Europa zu kämpfen. Die Zurückhaltung der Verbraucher bei E-Autos und das Ende der Förderprämien in Deutschland macht der Autoindustrie zu schaffen.

Ford hat in den vergangenen Jahren am Standort Köln bereits Tausende Stellen abgebaut. So hatte der Autobauer 2018 noch knapp 20.000 Beschäftigte in der Domstadt, in diesem Sommer waren es noch etwa 13.000.