Der Autobauer Ford will in Köln in den nächsten zwei bis zweieinhalb Jahren bis zu 3.200 Stellen abbauen, wie die Vize-Betriebsratschefin der Ford-Werke, Katharina von Hebel, am Montag sagte. Das wäre die Maximalzahl für den "schlimmsten Fall". Anfang des Jahres hatte Ford in Köln noch 14.000 Mitarbeiter. Für die Beschäftigten sei die Lage "erschütternd", sagte die Betriebsrätin.