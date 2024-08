Umsatz rückläufig: Steckt die Gaming-Branche in der Krise?

Rekordumsätze bei den Entwicklerstudios waren die Folge, Gewinne wurden in den Ausbau ihrer Teams investiert. Die Branche expandierte in einem Tempo, das zuvor unvorstellbar schien. Doch die Nachwirkungen dieses Booms stellen sich nun als große Herausforderung dar.

Tausende Jobs in Gaming-Branche gekündigt

Im März fand in Köln zum ersten Mal findet in Deutschland die Gamescom LAN statt. Drei Tage lang wird rund um die Uhr gezockt.

Absatzmarkt für Spielkonsolen nur "normalisiert"?

Im ersten Halbjahr 2024 habe es dagegen deutlich weniger Top-Veröffentlichungen gegeben, so Falk: "Der große Aufholprozess beim Kauf aktueller Spielekonsolen ist abgeschlossen, so dass sich ihr Absatz wieder normalisiert hat."

Über 400 Millionen Menschen mit Beeinträchtigung zocken für ihr Leben gern am Computer. Einige Spieleentwickler bieten inzwischen barrierefreie Optionen an.

Gaming-Konkurrenz durch Streaming-Dienste

Zu Konkurrenten zählen mittlerweile auch Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon, die in den Gaming-Sektor investieren. "Mit ihrem enormen Kapital und bereits etablierten Nutzerbasen stellen sie eine zunehmende Bedrohung für traditionelle Spiele-Entwickler dar, die nun nicht mehr nur mit anderen Spielefirmen, sondern auch mit milliardenschweren Technologiekonzernen konkurrieren müssen", so Weber.

Hoffnung auf Gamescom: Rekordzahl an Ausstellern

Wie geht es also für die Branche weiter? Die Herausforderungen sind groß, doch die Gaming-Industrie hat in der Vergangenheit bereits mehrfach gezeigt, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Die kommenden Monate und Jahre werden entscheidend dafür sein, wie sich die Branche weiterentwickelt und ob sie den neuen Anforderungen gerecht werden kann.