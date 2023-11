Gaming-Boom in Deutschland: "Wir können mehr als zocken"

Gaming ist der neue Mainstream. Egal ob am PC, Konsole oder mit dem Handy - die Deutschen zocken mehr als je zuvor. 26.01.2023 | 42:57 min

Prof. Dr. Linda Breitlauch: Und ob! Alleine an der Hochschule Trier, dem größten Ausbildungsstandort für Spieleentwickler in Deutschland, werden über 1.000 Programierer*innen ausgebildet. Und ein Blick auf die Seite der Deutschen Computerspielförderung zeigt, dass in Deutschland derzeit Hunderte von Spielen entstehen.