Die NGO Plan International befragte im letzten Jahr 1.000 Teilnehmerinnen in Deutschland zu ihrem Sicherheitsempfinden in Berlin, Hamburg, Köln und München. Auf einer interaktiven Karte bewerteten diese von 1.267 markierten Orten in den vier deutschen Großstädten 80 Prozent als unsicher, nur 20 Prozent galten ihnen als sicher.