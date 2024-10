Höhere Netzgebühren: Gaspreis für Verbraucher könnte steigen

Der Grund: steigende Netzentgelte. Einzelne Netzbetreiber hätten demnach angekündigt, ihre Gasnetzgebühren um bis zu 56 Prozent zu erhöhen. Verbraucher, die ein Einfamilienhaus heizen, müssten in diesem Fall jährlich mit bis zu 445 Euro mehr rechnen.

Gas-Netzgebühren: Durchschnittlich 25 Prozent mehr

Dem Bericht zufolge gibt es in Deutschland etwa 700 Gasnetzbetreiber. Die bislang von Verivox ausgewerteten Netzbetreiber decken bei Gas 43 Prozent aller Haushalte ab. Vor allem in Ostdeutschland kündigten eine Reihe von Betreibern besonders hohe Aufschläge an.