Urteil: Widerspruch bei Grundsteuer muss möglich sein

Haben Eigentümer von Immobilien den Verdacht, dass die neue Grundsteuer deutlich zu hoch ist, müssen sie widersprechen können - das hat der Bundesfinanzhof entschieden. Sie müssten die Möglichkeit haben, nachzuweisen, dass der tatsächliche Wert ihres Grundstücks deutlich unter dem vom Finanzamt festgestellten Wert liege, heißt es in zwei Entscheidungen, die das oberste deutsche Steuergericht am Donnerstag veröffentlichte (Az. II B 78/23 und 79/23).

Streit zweier Wohnungseigentümer aus Rheinland-Pfalz

Das Landesfinanzgericht hatte ebenfalls Zweifel an der Neuregelung und rief den Bundesfinanzhof an. In dessen Beschluss heißt es nun: Es bestünden "bereits einfachrechtliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der streitigen Grundsteuerwertfeststellungen in Bezug auf die Höhe der festgestellten Grundsteuerwerte", wenn sich die Eigentümer nicht gegen die Einstufung wehren könnten. Der Bundesfinanzhof gab den beiden Eigentümern damit recht.